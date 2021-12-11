Польша пожаловалась на Францию за cлишком мягкое отношение к России

Институт международных отношений при правительстве Польши обвинил Францию в излишне мягком отношении к России. Об этом 11 декабря пишет RT.

«Французские власти избегают решительной и принципиальной политики в отношении РФ, так как опасаются реакции со стороны пророссийской оппозиции, а еще ослабления позиции самой республики по отношению к США и НАТО», — заявили в организации.

Одновременно с этим институт раскритиковал Париж за стремление разрешать любые спорные ситуации через прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

В заключение в правительственном центре выразили предположение, что РФ обязательно воспользуется этой ситуацией, чтобы «расшатать обстановку в Евросоюзе».

Ранее, 10 декабря, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул Москве ультиматум по поводу ее дальнейших взаимоотношений с европейскими странами: «Россия должна решить, она будет с Европой или же против нее». По словам политика, сейчас РФ «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить ЕС».

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении других стран увидеть в России противника. При этом, по его словам, Москвы не становилась врагом ни одной стране.

8 декабря российский лидер отметил, что НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Путин подчеркнул, что альянс «объявляет Россию своим противником». Вместе с тем он заметил, что Россия не стремится ни к какой конфронтации.