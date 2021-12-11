Прямой эфир
Общество
Пассажиров нижних полок поездов обяжут уступать место у стола
Спорт
Овечкин побил еще один рекорд в НХЛ
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Мир
Байден рассказал о желаниях лидеров «поменяться с ним местами»
Мир
Кремль обеспокоился переброской военной техники НАТО в Грецию
Мир
Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу
Авто
Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Польша пожаловалась на Францию за cлишком мягкое отношение к России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Институт международных отношений при правительстве Польши обвинил Францию в излишне мягком отношении к России. Об этом 11 декабря пишет RT.

«Французские власти избегают решительной и принципиальной политики в отношении РФ, так как опасаются реакции со стороны пророссийской оппозиции, а еще ослабления позиции самой республики по отношению к США и НАТО», — заявили в организации.

Паны с гонором: выйдет ли Польша из Евросоюза
Варшава стремится к большей автономии

Одновременно с этим институт раскритиковал Париж за стремление разрешать любые спорные ситуации через прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

В заключение в правительственном центре выразили предположение, что РФ обязательно воспользуется этой ситуацией, чтобы «расшатать обстановку в Евросоюзе».

Ранее, 10 декабря, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул Москве ультиматум по поводу ее дальнейших взаимоотношений с европейскими странами: «Россия должна решить, она будет с Европой или же против нее». По словам политика, сейчас РФ «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить ЕС».

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении других стран увидеть в России противника. При этом, по его словам, Москвы не становилась врагом ни одной стране.

8 декабря российский лидер отметил, что НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. Путин подчеркнул, что альянс «объявляет Россию своим противником». Вместе с тем он заметил, что Россия не стремится ни к какой конфронтации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021