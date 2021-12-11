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МИД РФ выступил за равноправный диалог с Западом

Замглавы МИД РФ Руденко: Россия не потерпит менторского тона
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Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе, страна нацелена на равноправный диалог. Об этом сообщил в субботу, 11 декабря, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ходе Международного молодежного форума российских соотечественников.

Он отметил, что в настоящий момент ситуация в мире остается непростой, а в некоторых аспектах просто деградирует. При этом, как заметил замминистра, некоторыми странами целенаправленно разрушается сформированная по итогам Второй мировой войны международная правовая архитектура с основой на ООН.

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Руденко подчеркнул, что западные государства пытаются вместо этого «навязать» некий порядок, который основан на скрытно формирующихся правилах. Тогда как Россия в данном случае придерживается иного подхода, сказал замглавы.

«У нас принципиально иной подход: мы никому ничего не навязываем и никого не учим. Мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права», — добавил Руденко.

По его словам, страна не допустит попыток разговаривать с РФ менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать и вмешиваться во внутренние дела. Ответ будет жестким и решительным, заключил Руденко, уточнив, что разговор с любым собеседником возможен только на равноправной основе.

Ранее, 18 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». Глава государства также обратил внимание на то, что западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения.

При этом 10 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что недружественные действия США стали причиной токсичной атмосферы в российско-американских отношениях. По его словам, предсказуемость в отношениях России и США существует только в негативном ключе.

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