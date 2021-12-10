МИД РФ обвинил США в создании токсичной атмосферы в отношениях

Недружественные действия США стали причиной токсичной атмосферы в российско-американских отношениях. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Администрация США продолжает откровенно недружественную линию: не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения, предпринимаются другие шаги, которые вызывают озабоченность. Всё это создает весьма токсичную атмосферу в российско-американских отношениях, препятствует налаживанию спокойного профессионального диалога», — заявил Рябков.

Замминистра подчеркнул, что недружественная атмосфера сложилась не по вине РФ.

Кроме того, Рябков заявил, что предсказуемость в отношениях России и США существует только в негативном ключе. Соединенные Штаты стремятся отрицать РФ как самостоятельный, важный фактор международной жизни, отметил дипломат.

Замглавы МИДа также сообщил, что Россия призывает США ответственно подходить к вопросам безопасности и стратегической стабильности. Он отметил, что РФ будет работать с Соединенными Штатами в тех вопросах, где возникают возможности и американцы хотя бы отчасти прислушиваются к российским подходам.

Также в пятницу высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Он отметил, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины. По словам представителя американской администрации, речь может идти об уже существующем формате Совет Россия–НАТО.

8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

Ранее, 18 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии».