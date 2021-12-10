Рябков оценил уровень предсказуемости в отношениях с США

Предсказуемость в отношениях России и США существует только в негативном ключе. Об этом 10 декабря заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Предсказуемость однобокая, негативная есть а в части какой-то перспективы улучшения отношений все совершенно непредсказуемо. Это печальный вывод, который мы делаем по итогам долгого пути, который мы прошли и с нынешней администрацией уже фактически год и с [Дональдом] Трампом (экс-президентом США — Ред.), с [Бараком] Обамой (экс-президентом США — Ред.). Проблемы начались не вчера и даже не позавчера», — сказал он.

По словам Рябкова, США стремятся отрицать Россию как самостоятельный, важный фактор международной жизни.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия призывает США ответственно подходить к вопросам безопасности и стратегической стабильности. Он отметил, что РФ будет работать с Соединенными Штатами в тех вопросах, где возникают возможности, и американцы хотя бы отчасти прислушиваются к российским подходам.

Комментируя нагнетание США обстановки вокруг Украины, Рябков заметил, что это «прежде всего геополитический проект Вашингтона», попытка расширить сферу собственного влияния и нарастить инструментарий для укрепления позиций, чтобы в перспективе доминировать в этом регионе. С другой стороны, как отметил дипломат, это способ создавать затруднения для России, посягать на безопасность страны.

Говоря о том, возможно ли совместно с Вашингтоном расчертить «красные линии», замглавы МИД подчеркнул, что это «по определению невозможно», поскольку у стран совершенно разные подходы. Единственная совместная «красная линия» — недопустимость ядерной войны, указал он.

Ранее в пятницу высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Он отметил, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины. По словам представителя американской администрации, речь может идти об уже существующем формате Совет Россия–НАТО.

8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» указал на то, что после переговоров говорить о потеплении в отношениях России и США пока не приходится. Вместе с тем он отметил, что лидеры условились назначить доверенных представителей по стратегическим вопросам безопасности в Европе.

Ранее, 18 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии».