Пресс-секретарь Путина Песков: Россия не намерена снижать цены на газ для Греции

Москва не планирует предоставлять Афинам скидку на голубое топливо. Об этом заявил греческому телеканалу «Антенна» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что Россия в последнее время увеличила поставки газа в Грецию.

Как сообщил Песков, Афинам нужно обсуждать данный вопрос с компаний «Газпром».

«Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене. Не по цене, которая может колебаться с 500 до 1100 долларов (за тысячу кубометров) за одну ночь. Так она будет закреплена», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он подчеркнул, что цены на газ стабильны, скачок стоимости наблюдался лишь «на спотовом рынке». Кроме того, цена топлива рассчитана по определенными формулами, основанным на цене нефти.

Также он напомнил, что в данный момент Россия покрывает 40% потребностей Греции в природном газе. Вашингтон в последнее время сократил поставки топлива европейским потребителям, пользуясь возможностью получить большую прибыль от реализации газа на Дальнем Востоке, где наблюдается повышенный спрос, уточнил Песков.

По его словам, Россия соблюдает договоренности о поставках топлива в Грецию. Песков считает, что энергодиалог РФ и Евросоюза (ЕС) приносит «стабильность и предсказуемость».

По данным биржи ICE, стоимость газа в Европе 8 декабря превысила $1200 за 1 тыс. кубометров впервые с 18 октября.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполняет свои обязательства по энергопоставкам как в Грецию, так и в другие страны Европы, и готова их наращивать при необходимости. По его словам, Москва продолжит гарантированные бесперебойные поставки энергоносителей.

6 декабря в «Газпроме» рассказали, что европейские страны уже потратили почти четверть объемов газа, которые были закачаны в этом году в подземные хранилища. Приблизительное значение приравнивается к 23,4%.

7 декабря Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», комментируя повышение цен на голубое топливо, отметил, что если зима в Европе окажется холодной, что весьма вероятно, в том числе из-за активного в этом году явления Ла-Нинья, с которым связывают снижение температуры в глобальном масштабе, регион может столкнуться с нехваткой газа в конце отопительного сезона.

Скрябин также напомнил, что в ходе конференции по итогам января–сентября 2021 года «Газпром» заявил о том, что уровень текущей добычи газа находится практически на максимуме, то есть ожидать «существенного увеличения поставок газа в Европу вряд ли возможно». В настоящее время, как отмечали представители ЕС и России, выполняются все взятые на себя российской стороной обязательства по поставкам голубого топлива в Европу.