Цена газа в Европе превысила $1200 за тысячу куб. м впервые с 18 октября
Стоимость газа в Европе на биржевых торгах в среду, 8 декабря, превысила $1200 за 1 тыс. кубометров впервые с 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1225,6 за 1 тыс. куб. м, или 105,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Совокупный рост цены газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составил 9%.
В минувший вторник стоимость газа в Европе достигла почти $1129,4 за 1 тыс. куб. м, а общий рост данного показателя в сравнении с ценой закрытия в предыдущий день составил около 7%.
Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», выразил мнение, что если зима в Европе будет холодной, регион может столкнуться с нехваткой газа в конце отопительного сезона. Он отметил, что, по последним данным, отбор голубого топлива из европейских подземных газохранилищ (ПХГ) в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд куб. м. Управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева считает, что цены на газ в Европе будут расти и дальше.
6 декабря в «Газпроме» рассказали, что европейские страны потратили почти четверть объемов газа, которые закачали в этом году в ПГХ. Приблизительное значение приравнивается к 23,4%.
В конце ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка СПГ является одной из причин газового кризиса в Европе. По его словам, нехватка привела к повышению цен региональными игроками.