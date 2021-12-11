На Украине раскритиковали предложение Зеленского о референдуме по Донбассу

Депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала в Telegram 11 декабря, что референдум по Донбассу «растерзает» Украину. Так она прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности референдума по Донбассу.

«Случайный человек в должности президента… Еще более опасен случайный и весьма опасный набор слов о референдуме… А подобный референдум разорвет общество и растерзает страну», — выразила уверенность парламентарий.

Статус самопровозглашенных республик не может рассматриваться на всеобщем голосовании, так как «вопросы территориальной целостности не выносятся на референдум», считает Геращенко. По словам украинского депутата, высказывания, в которых ставится под сомнение целостность Украины, являются «государственной изменой».

Властям необходимо «усиливать украинскую армию и дипломатию», сказала депутат. Конфликт в Донбассе, как добавила она, нельзя остановить с помощью референдума.

Накануне Владимир Зеленский не исключил проведение всеукраинского референдума по Донбассу.

Тогда же пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский и президент США Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации на юго-востоке. За день до этого состоялись их переговоры по телефону, которые длились около полутора часов. В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своей беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ на Украине.

5 декабря глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.