Названы опасные позы для сна

Сон на боку или на спине с подушкой под головой являются самыми опасными позами для сна, провоцирующими перекос таза, сколиоз, изменение прикуса и даже стачивание зубов. Об этом рассказал двигательный терапевтинструктор соматического обучения Томаса Ханны, специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин.

По его словам, тело запоминает удобное для него положение, в зависимости от наличия ряда заболеваний. Так, на левом боку спят те, у кого напряжены мышцы на правой стороне тела. Если организм возвращается в эту позу, то усугубляются уже имеющиеся проблемы, отметил врач.

«Сон на боку провоцирует перекос таза и, как следствие, сколиоз. Вдобавок, в таком положении челюсть «съезжает» в сторону, из-за чего стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, появляются «щелчки» в челюсти», — цитирует терапевта сайт «URA.ru».

Без подушки спать на спине также не стоит, так как в этой позе «проваливается» челюсть.

«Со временем это положение фиксируется — лицо и прикус меняются», — добавил специалист.

Сон без вреда для здоровья гарантирует человеку большая подушка. На нее надо лечь спиной, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове. При этом наклон тела должен составлять около 45 градусов.

«Именно это положение дает полноценную поддержку нашему каркасу и позволяет телу расслабиться, не подвергаясь деформациям», — заключил врач.

Ранее в декабре врач-сомнолог Максим Новиков сообщил «Известиям», что в зимнее время года у многих людей начинаются проблемы с засыпанием. На сон пагубно влияют так называемое нарушение гигиены сна, сухость и духота в спальне.