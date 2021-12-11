Прямой эфир
Спорт
Презентована экипировка российских спортсменов для Олимпиады в Пекине
Мир
В Британии предложили создать фронт помощи Украине против России
Экономика
Медведчук выступил за прямую закупку газа Киевом у России
Политика
Песков подчеркнул отсутствие намерений у России вторгаться на Украину
Происшествия
Пассажиры запечатлели экстренную посадку самолета в Шереметьево
Мир
Байден рассказал о желаниях лидеров «поменяться с ним местами»
Мир
Кремль обеспокоился переброской военной техники НАТО в Грецию
Мир
Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу
Авто
Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Названы опасные позы для сна

Терапевт Ранюшкин назвал самые опасные позы для сна
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сон на боку или на спине с подушкой под головой являются самыми опасными позами для сна, провоцирующими перекос таза, сколиоз, изменение прикуса и даже стачивание зубов. Об этом рассказал двигательный терапевтинструктор соматического обучения Томаса Ханны, специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин.

Держись бодрее: дневной сон повышает риск развития инсульта
Врачи рассказали об опасности слишком долгого отдыха

По его словам, тело запоминает удобное для него положение, в зависимости от наличия ряда заболеваний. Так, на левом боку спят те, у кого напряжены мышцы на правой стороне тела. Если организм возвращается в эту позу, то усугубляются уже имеющиеся проблемы, отметил врач.

«Сон на боку провоцирует перекос таза и, как следствие, сколиоз. Вдобавок, в таком положении челюсть «съезжает» в сторону, из-за чего стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, появляются «щелчки» в челюсти», — цитирует терапевта сайт «URA.ru».

Без подушки спать на спине также не стоит, так как в этой позе «проваливается» челюсть.

«Со временем это положение фиксируется — лицо и прикус меняются», — добавил специалист.

Сон без вреда для здоровья гарантирует человеку большая подушка. На нее надо лечь спиной, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове. При этом наклон тела должен составлять около 45 градусов.

«Именно это положение дает полноценную поддержку нашему каркасу и позволяет телу расслабиться, не подвергаясь деформациям», — заключил врач.

Ранее в декабре врач-сомнолог Максим Новиков сообщил «Известиям», что в зимнее время года у многих людей начинаются проблемы с засыпанием. На сон пагубно влияют так называемое нарушение гигиены сна, сухость и духота в спальне.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021