Супруга Байдена прокомментировала слухи о его психическом нездоровье

Первая Леди США Джилл Байден 10 декабря прокомментировала слухи о проблемах с ментальным здоровьем у ее супруга Джо Байдена.

Супругу президента США попросили высказаться о результатах опроса общественного мнения, согласно которым 48% американцев полагают, что Байден психически не способен справляться с возложенными на него обязанностями лидера.

«Думаю, это просто смехотворно», — приводит ее ответ издание Insider.

Джилл Байден также отметила, что президент крайне устает, так как работает почти 24 часа в сутки. По ее словам, у ее супруга нет признаков психических заболеваний. Об этом свидетельствуют и данные медицинского осмотра, который прошел президент, подчеркнула первая Леди.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

Ранее в октябре, глава Белого дома вызвал беспокойство телезрителей и пользователей Сети из-за позы, которую глава государства принял во время эфира телеканала CNN. Так, американский лидер сжал кисти рук в кулаки и приподнял локти до уровня груди. Он сохранял такое положение около 20 секунд.

12 июля американский лидер направил телеграмму с поздравлениями президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

Байден также допускал оговорки в своей речи и об отношениях с Россией. Он путал вакцинацию с эскалацией, а также неправильно произносил фамилию президента РФ Владимира Путина.