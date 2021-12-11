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Песков исключил возможность ареста Сокурова после его спора с Путиным

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь об аресте режиссера Александра Сокурова не идет, несмотря на то, что он поспорил с Владимиром Путиным и получил жесткий ответ.

Песков пояснил, что Путин относится к режиссеру по-доброму.

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«Конечно нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».

9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин раскритиковал предложение режиссера подумать о конструкции российского государства.

Российский лидер заявил, что готов подискутировать с Сокуровым и пригласил его в гости. При этом он обратил внимание, что во время выступления Сокурова были затронуты «очень тонкие и чувствительные вещи».

На следующий день Сокуров допустил возможность своего ареста.

Также в ходе заседания СПЧ глава государства рассказал о попытках НАТО превратить Россию в Московию. Он отметил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. Кроме того, президент призвал «не будить лихо» обсуждениями территориальных претензий внутри РФ.

Песков отметил, что Путин жестко отреагировал на слова режиссера, потому что тот «очень непрофессионально» стал затрагивать важные и деликатные темы.
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