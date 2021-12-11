Песков исключил возможность ареста Сокурова после его спора с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь об аресте режиссера Александра Сокурова не идет, несмотря на то, что он поспорил с Владимиром Путиным и получил жесткий ответ.

Песков пояснил, что Путин относится к режиссеру по-доброму.

«Конечно нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — сказал Песков радиостанции «Говорит Москва».

9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин раскритиковал предложение режиссера подумать о конструкции российского государства.

Российский лидер заявил, что готов подискутировать с Сокуровым и пригласил его в гости. При этом он обратил внимание, что во время выступления Сокурова были затронуты «очень тонкие и чувствительные вещи».

На следующий день Сокуров допустил возможность своего ареста.

Также в ходе заседания СПЧ глава государства рассказал о попытках НАТО превратить Россию в Московию. Он отметил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна. Кроме того, президент призвал «не будить лихо» обсуждениями территориальных претензий внутри РФ.