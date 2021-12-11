В Госдуме допустили ограничения на поездки в Египет из-за «Омикрона»

Если в Египте будет выявлен рост числа случаев заболевания COVID-19, в том числе штаммом «Омикрон», России придется ввести ограничения на поездки в эту страну. Об этом 11 декабря заявил зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

По словам депутата, это нужно сделать в целях предотвращения распространения нового варианта коронавируса.

При этом, отметил он, следует руководствоваться двумя факторами: уровнем заболеваемости на египетских курортах и количеством россиян, которые туда отправятся.

«Если Египет станет направлением с достаточно большим объемом туристов, то надо будет предусмотреть барьеры. В первую очередь это могут быть барьеры для въезжающих обратно в Россию после отдыха. Также барьеры нужны, чтобы люди понимали, что поездки – это достаточно серьезный риск», – приводит слова Кривоносова радио Sputnik.

Кривоносов считает, что ограничения на поездки в Египет или дополнительные проверки для прибывающих оттуда авиапассажиров следует вводить только при получении веских доказательств угрозы распространения в этой стране штамма «Омикрон».

Под особый контроль имеет смысл поставить рейсы, прибывающие из Египта, если в новогодние праздники эту страну посетит большое количество российских туристов, продолжил он.

На данный момент, по мнению председателя комитета Госдумы по туризму, достаточно запретить поездки в Египет тем, кто не вакцинировался, не имеет антител к возбудителю COVID-19 или же медотвода от прививки.

«Если будут проверять при посадке в самолет QR-коды, то это будет достаточно эффективный элемент защиты. Хотя это тоже надо уточнять [в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора]», — заключил Сергей Кривоносов.

Ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса, а также появления нового штамма «Омикрон».

1 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что целый ряд стран уже закрыл въезд на свои территории, ввел более строгие санитарно-эпидемиологические требования и различные ограничения из-за распространения «Омикрона». По ее словам, именно поэтому следует следить за тем, что происходит в мире.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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