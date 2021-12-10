Эксперт допустил увеличение поставок газа из России в Сербию

«Газпрому» по силам нарастить поставки природного газа в Сербию в краткосрочной перспективе, поэтому поездка главы «Сербиягаза» Душана Боятовича на переговоры в Россию вполне может увенчаться успехом. Об этом заявил «Известиям» независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш в пятницу, 10 декабря.

Ранее в этот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия остро нуждается в дополнительных объемах газа и ведет переговоры о его покупке в России. По его словам, на год есть дополнительные объемы газа в 2 млрд кубометров, на пять месяцев это 920 млн кубометров по цене $270 за 1 куб. м. Но стране требуется больше газа, а его нет, даже при желании купить, посетовал глава Сербии. Он рассказал, что попросил Баятовича поехать в Санкт-Петербург и Москву и попросить о дополнительных объемах поставок.

Плявиньш связал заявления Вучича с желанием «обезопасить энергетику страны на случай очень холодной зимы».

«Действительно, по разным данным, в отопительный сезон Сербия расходует порядка 10–13 млн кубических метров газа в сутки, а значит запасов в 900 млн кубометров на 4 месяца отопительного сезона явно недостаточно. Поэтому можно судить о наличии серьезных проблем с запасами газа в стране», — сказал эксперт, ссылаясь на данные отраслевого портала RCC.ru.

По словам специалиста, дело не в ценах на газ, а в количестве поставок.

«Газпром» поставляет Сербии по скидочным ценам ровно столько газа, сколько прописано в контракте. И именно этот пункт сербам хочется пересмотреть», — считает он.

В долгосрочной перспективе Белград хочет нарастить поставки газа из России с 2 млрд до 3 млрд кубометров в год, заключил энергоэксперт.

7 декабря Вучич заявил в эфире сербского телеканала Happy, что государство рассматривает возможность покупки по 3 млрд куб. м российского газа ежегодно на протяжении 10 лет.

«Мы сейчас будем просить президента [России Владимира] Путина предоставить нам объемы минимум по 3 млрд куб. м ежегодно на протяжении 10 лет», — сказал он.

25 ноября в Сочи прошли переговоры Вучича и Путина, в результате которых Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за тыс. куб. м на ближайшие полгода. После Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые сербский лидер назвал исключительными.

7 декабря сербский президент провел переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, который заверил его, что республика не останется без газа. За январь–ноябрь этого года компания поставила Сербии на 57% больше газа, чем за весь прошлый год.