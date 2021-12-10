Ангела Меркель решила написать автобиографию

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель собирается издать свою автобиографическую книгу. Подготовкой публикации экс-канцлер будет заниматься вместе с Беате Бауманн, которая ранее занимала должность ее советника, сообщило 10 декабря издание Spiegel.

Кроме того, Меркель не собирается привлекать к написанию автобиографии других авторов, объяснила советник.

Помощью журналистов, «авторов-призраков» и историков Меркель пользоваться не будет, сказала она. Бауманн считает, что подготовка рукописи займет около трех лет.

Вместе с тем, как подчеркнула Бауманн, задействовать других авторов при создании биографии не планируется.

«Канцлер не хочет рассказывать всю свою жизнь. Она хотела бы объяснить основные политические решения своими словами и опираясь на собственный жизненный путь», — подчеркнула Бауманн.

Среди вопросов, которые экс-канцлер намерена осветить в книге, были названы пандемия COVID-19, а также миграционный и финансовый кризисы.

Ранее, 8 декабря, социал-демократ Олаф Шольц сменил Меркель на посту главы государства по итогам голосования в бундестаге. Так, за политика проголосовали 395 депутатов. Выступить за утверждение Шольца новым канцлером должны были минимум 369 депутатов из 736.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.