Коллега экс-депутата Латышева объяснила его слова об экономии на детских обедах

Коллега экс-депутата Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева Светлана Ершова 10 декабря прокомментировала видео, на котором политик обсуждает с подчиненными, как сэкономить на питании в детских лагерях.

По словам Ершовой, речь шла якобы совсем о других вещах. Так, она отметила, что главной темой беседы было соблюдение санитарных правил. Женщина заявила, что согласно нормам «блюда не должны повторяться».

«В основном они (дети. — Ред.) не доедают, и приходится их (блюда. — Ред.) выкидывать. С нашими директорами было совещание, как сделать так, чтобы детки были сыты, в течение дня хватило энергии. Поэтому разговор о чем шел: нужно какой-то пирожок дать — что скушал ребенок пирожок, и он будет сыт», — сказала Ершова в беседе с «Известиями».

Видеозапись разговора Латышева с подчиненными по поводу экономии на обедах в детских лагерях появилась в Сети ранее в этот же день. Собеседники рассматривали возможность указания в отчетных документах, что подопечных из малообеспеченных семей кормят котлетами, в то время как блюдо присутствует только в меню. Вместе с коллегой Светланой Ершовой Латышев также обсудил вопрос обналичивания сэкономленных средств.

Позже экс-депутат выразил несогласие с обвинениями в хищении средств, выделенных на питание детей в лагерях. Латышев пояснил, что в ходе данного разговора его попросили подумать над решением проблемы утилизации еды, которую якобы не ели дети.

В пятницу в нескольких детских лагерях под Ростовом прошли обыски. Отмечалось, что экс-депутат мог присвоить часть денег на оздоровление детей из малообеспеченных семей. С 2015 года организации Латышева получили из бюджета 1 млрд рублей. Предварительно, 30% средств могло быть похищено.

Накануне начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что в России отмечается рост рисков хищения бюджетных средств в пандемию. По его словам, больше всего коррупции подвержены сферы образования и здравоохранения.