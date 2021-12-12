Дело в шляпе: импровизации The Hatters и мобильность Боякова

«Шляпники» сыграли то, что нравится. Экс-худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков создаст театр без интриг и здания. Худрук Малого театра Юрий Соломин предложил награждать артистов медалью Островского. А хореограф Юрий Григорович стал легендой сцены по версии журнала «Театрал». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры .

Реально прикольно

Одна из самых популярных российских групп The Hatters («Шляпники») дала концерт в честь своего пятилетнего юбилея, а также выхода нового студийного альбома Golden Hits . В составе юбиляров было пять музыкантов: скрипка, бас, аккордеон, ударные и перкуссия. Выступили также гости: MARUV, Джарахов и Little Big.

В группе теперь нет тромбона и трубы, так что звучание стало мягче и чем-то похоже на французский шансон, но фронтмен коллектива Юрий Музыченко считает, что какая-либо классификация в их случае неуместна.

— То мы фолк, то мы ска, то мы альтернатива, то мы поп… У нас самих такой задачи никогда не было, — уверен артист. — Мы музыканты и играем то, что нам нравится. Мы никогда ни за чем и ни за кем не бежали. Глупо говорить, что мы никогда никому ничего не доказывали — нет, мы только тем и занимаемся, что кому-то что-то доказываем . Нам просто реально прикольно играть то, что создаем. Все наши песни рождаются из импровизаций.

Дело в шляпе Фото: пресс-служба группы The Hatters

Юрий Музыченко подтвердил, что музыканты продолжат выпускать специальные кавер-версии известных песен, посвященных Великой Отечественной войне. По его словам, это их хорошая традиция и делают они от чистого сердца.

— Все мы по факту ребята, рожденные в СССР, и для нас 9 Мая действительно праздник, — признался Музыченко.

Без кумовства и блуда

Экс-худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков объявил о намерении создать и возглавить негосударственный театр . По его словам, театр будет новым во всех смыслах.

— Нужна новая репертуарная политика, отличная как от либерально-постмодернистской, которая претендует на моду и актуальность, так и от чиновничье-совковой, которая доминирует в ведомстве, — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Кроме того, заметил Бояков, театр будет новым и по человеческим принципам — без традиционных театральных интриг, кумовства, блуда, эгоизма, и по организационным — с другим уровнем мобильности, технологичности, независимости от государства .

Дело в шляпе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Учредителем институции выступит бывший совет попечителей МХАТа. Своего здания у театра пока не будет, он сориентирован на мобильность. Планируется работа с различными площадками, причем не только театральными, что тоже даст новую энергию, потому что отойти от традиционного итальянского портала иногда совершенно необходимо, уверен Бояков.

В январе планируется выпуск первого пресс-релиза, а уже весной премьера — новая редакция спектакля «Лавр», поставленного Бояковым по мотивам романа Евгения Водолазкина.

Медаль для ветеранов

Вернувшийся в репертуар Малого театра спектакль «Ретро» стал одним из самых посещаемых. Впервые пьеса Александра Галина, поставленная Леонидом Хейфецем и оформленная Давидом Боровским, была сыграна на сцене театра в 1981 году . Режиссером возобновления стал Василий Федоров, а главные роли сыграли ветераны Малого театра.

Худрук Юрий Соломин считает, что эта постановка напомнит о необходимости бережного отношения к старшим — как в семье, так и в профессии.

Дело в шляпе Фото: официальный сайт Малого театра/maly.ru/

— Мое поколение всегда уважительно относилось к «старикам», — поделился он с «Известиями». — Я всё время говорю о своих учителях, которые были и моими партнерами: Вера Пашенная, Михаил Царев. Всем, что я имею на сегодняшний день, я обязан именно им. Вот и хочется мне, чтобы мои молодые коллеги тоже вспоминали, как выходили на сцену со своими старшими товарищами и учителями.

Худрук также предложил учредить медаль Островского — отмечать заслуги ветеранов . По его словам, у нас очень много стариков, которые годами служили искусству по всей стране. Особенно его волнует провинция. Где-то в маленьких городах России сотни людей, которым за 80, коротают в безвестности и нужде остаток жизни, среди них есть и те, кто до сих пор работает. Вот и хочется, чтобы правительство обратило на них внимание, подытожил артист.

Ради творческого счастья

Пополнился мартиролог уходящего года. Ушли из жизни народная артистка РСФСР Нина Ургант и создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн .

По словам народной артистки Светланы Немоляевой, Нина Ургант была выдающейся актрисой и прекрасным, глубоко порядочным человеком — это видно по ее глазам, по ее ролям.

Фото: kino-teatr.ru

— Зритель запомнит ее по «Белорусскому вокзалу», но было множество театральных ролей . В молодости мы играли с ней одну и ту же роль наивной девушки Нины в спектакле «Проводы белых ночей» — я в Москве, она в Питере. Ее роль гремела. Помню, зрители садились на «Красную стрелу» и ехали из Москвы в Питер на спектакль Нины Ургант , — поделилась с «Известиями» Светлана Немоляева.

Она считает, что у актеров поколения Ургант есть особый секрет — они в основном были бессребрениками, работали ради творческого счастья, а не ради денег, которые почти всегда забирают душу.

Кинорежиссер Алексей Учитель уверен, что Марк Рудинштейн сделал для нашего кино гигантское дело — он создал «Кинотавр», который до сих пор был и остается лучшим кинофестивалем в России . Смотр открывает новые имена и поддерживает уже зарекомендовавших себя режиссеров.

— Для наших кинематографистов Марк Григорьевич был талисманом — умел «зарядить», вселить надежду, — отметил Учитель в разговоре с «Известиями».

По его словам, Марк Рудинштейн был удивительно азартным, и это стало залогом успешности его и его детища. Человек другого темперамента просто не мог бы провернуть такую грандиозную работу — создать крупнейший отечественный смотр с нуля, уверен кинодеятель.

«Звезды» — звездам

Дело в шляпе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

XIV церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда театрала» представила лауреатов . Режиссером выступил Алексей Франдетти, а ведущими — актеры Нонна Гришаева и Александр Олешко. На победу претендовали в общей сложности 180 постановок и артистов.

Лучшим спектаклем большой формы стала постановка Юрия Бутусова «Король Лир» в Театре имени Вахтангова. Лучшим режиссером признали Константина Райкина, поставившего «Плутни Скапена» в театре «Сатирикон», а лучшим театральным директором — Софью Апфельбаум (РАМТ). Лучшим музыкальным спектаклем назвали постановку «Танго между строк» режиссера Натальи Ковалевой в Театре имени Вахтангова, лучшим спектаклем для детей и юношества — «Кошку, которая гуляла сама по себе» Василия Заржецкого (Новосибирский музыкальный театр). Максим Аверин, Антон Хабаров и Юрий Стоянов стали лучшими актерами. Среди актрис победили Татьяна Кравченко, Вера Алентова и Анна Чиповская.

По словам президента премии, главного редактора журнала «Театрал» Валерия Якова, среди номинантов не было ни одного, кто бы не получил тысячи зрительских голосов . В номинации «Легенда сцены» награды вручает жюри, и на сей раз его