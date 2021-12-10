Метеоролог предупредила москвичей о похолодании до -24 градусов

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в пятницу, 10 декабря, рассказала о погоде на выходных в столице.

По словам эксперта, в выходные дни погоду по-прежнему будет определять антициклон, то есть город будет находиться в области высокого атмосферного давления.

«В субботу при переменной облачности ночь будет довольно холодной, температура в Москве будет порядка -16...-18 градусов, только в центре она может быть повыше, а местами температура воздуха может понизиться до -24 градусов», — сказала Позднякова «Известиям».

Дневная температура в Москве составит -11...-13 градусов, по области — -11...-16 градусов. В воскресенье также погода будет без осадков, но более облачной. В ночные часы температура воздуха составит -10...-12 градусов, по области возможно понижение до -14...-16 градусов.

«Что касается дневной температуры, то она у нас станет постепенно повышаться. Температура в городе составит -4...-6 градусов. Мы ждем, что к воскресенью температура в дневные часы будет заметно выше, чем то, что мы наблюдаем сейчас», — заключила Позднякова.

Ранее в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье в Москве температура повысится на 9-11 градусов и продолжит расти в начале следующей недели. Ко вторнику температура устремится к нулю, то есть можно говорить о вероятности оттепели, рассказал он.

При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о «сибирских» морозах в ближайшие дни.