В ГИБДД напомнили о штрафах за непропуск машин экстренных служб

Госавтоинспекция напомнила водителям о наказании за непропуск автомобилей экстренных служб.

Так, в соответствии с кодексом РФ об административных правонарушениях, непредоставление преимущества в движении вышеуказанным транспортным средствам влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от трех до 12 месяцев.

В ГИБДД отметили, что при приближении автомобиля с нанесенной на наружные поверхности специальной цветографической схемой, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств).

8 декабря ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку для водителей. В ней перечислены санкции за различные нарушения правил дорожного движения.

В памятке говорится, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медосвидетельствования нарушителя ждет штраф (30 тыс. рублей) и лишение права управления от полутора до двух лет. За управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея прав для водителя, предусмотрен административный арест от 10 до 15 суток и штраф 30 тыс. рублей. В случае передачи права управления своим автомобилем лицу в нетрезвом состоянии предусмотрены штраф размером 30 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет.