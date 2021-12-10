В Мособлдуме подтвердили смерть депутата Зафирова в ДТП

В Московской областной думе в пятницу, 10 декабря, подтвердили сведения о смерти депутата Эвклида Зафирова в результате ДТП в Подмосковье.

«Депутат Эвклид Зафиров разбился ночью и погиб. Больше подробностей не знаем, ждем от правоохранительных органов», — приводит «РИА Новости» сообщение Мособлдумы.

Парламентарий и его друг погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Раменском городском округе Подмосковья 9 декабря. Зафиров с товарищем ехали на Toyota Camry и столкнулись с фурой Renault. В областном главке МВД уточнили, что авария произошла на 65-м км автодороги М-5 «Урал» в 23:06 мск.