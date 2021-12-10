Врач призвал женщин сократить потребление молока для защиты от рака груди

Коровье молоко — вредный продукт для женского здоровья, потребление которого необходимо снизить. Об этом 9 декабря сообщил изданию Express доктор медицинских наук Гэри Фрейзер из университета Лома.

Он пояснил, что стимуляторы, которые содержатся в молоке, провоцируют рост и деление клеток. Такой же процесс происходит и при развитии онкологии.

«Исследование показало, что ежедневное употребление молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на целых 80%», — уточнил врач.

По информации издания, в ходе эксперимента ученые проанализировали данные 50 тыс. женщин. В течение всего исследования испытуемые рассказывали о своих пищевых привычках. Выяснилось, что потребление коровьего молока привело к развитию рака груди у 1057 женщин.

В октябре доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков в беседе с «Известиями» рассказал, что если диагностировать рак груди на ранней стадии, то в 80–90% случаев заболевание поддается лечению и большинство пациенток живет дальше полноценной жизнью без рецидивов.

По его словам, для того чтобы выявить заболевание на ранней стадии, рекомендуется проходить самостоятельный осмотр груди с 20 лет каждый месяц, а также выполнять скрининг в возрасте 40–75 лет один раз в два года. При этом тем людям, которые входят в группу риска, это необходимо делать чаще. Для скрининга рака молочной железы проводится УЗИ или маммография. Причем проводить скрининг рекомендуется с пятого по 12-й день менструального цикла, если он есть.