Прямой эфир
Наука
В Японии создали светящуюся при контакте с частицами COVID-19 маску
Общество
Рекомендации по лечению COVID-19 могут изменить из-за «Омикрона»
Происшествия
В МЧС сообщили о поисках двух рыбаков на Сахалине
Общество
Вильфанд спрогнозировал оттепель в Москве на следующей неделе
Мир
Судно «Академик Иоффе» прибыло в порт Калининграда
Мир
В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при «Омикроне»
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордные $471 тыс.
Мир
Главы МИД стран G7 в Великобритании обсудят тему Украины
Наука
В РФ разработали эскизный проект новой ракеты «Союз-5»
Мир
США обсуждают планы контактов с РФ и НАТО по безопасности в Европе

Госпогранслужба Украины не знает о корабле ВМС страны в Керченском проливе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная пограничная служба Украины не располагает информацией о направлении в сторону Керченского пролива корабля управления «Донбасс» ВМС страны, передает 10 декабря агентство «РБК-Украина».

Предупредительный брифинг: в Генштабе пояснили «красные линии» России
Как Москва может ответить на размещение американских ракет в Европе и агрессию Киева против Донбасса

«В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации», — сообщает агентство на своем сайте.

При этом 9 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что корабль управления «Донбасс», находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

Кроме того, в ФСБ отметили, что действия украинского корабля расцениваются как провокационные и несут угрозу безопасности мореплавания.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал передвижение корабля ВМС Украины в сторону Керченского пролива провокацией.

Кроме того, политолог Виктор Бурлаков в беседе с «Известиями», комментируя инцидент, заявил, что приближение корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021