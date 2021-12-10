Госпогранслужба Украины не знает о корабле ВМС страны в Керченском проливе

Государственная пограничная служба Украины не располагает информацией о направлении в сторону Керченского пролива корабля управления «Донбасс» ВМС страны, передает 10 декабря агентство «РБК-Украина».

«В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации», — сообщает агентство на своем сайте.

При этом 9 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что корабль управления «Донбасс», находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

Кроме того, в ФСБ отметили, что действия украинского корабля расцениваются как провокационные и несут угрозу безопасности мореплавания.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал передвижение корабля ВМС Украины в сторону Керченского пролива провокацией.

Кроме того, политолог Виктор Бурлаков в беседе с «Известиями», комментируя инцидент, заявил, что приближение корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами. По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку проверить на прочность пограничные войска РФ.