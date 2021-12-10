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Следователи не возобновляли дело украинских моряков в 2018 году

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Следователи ФСБ не возобновляли следственные действия в отношении украинских военных моряков, которые были задержаны за инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов моряков.

«Уголовное дело до сих пор приостановлено, так как его еще рассматривает Международный трибунал по морскому праву», — приводит слова защитника ТАСС.

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Говоря о причине приостановления следствия, адвокат сослался на п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В нем говорится о том, что «место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, но реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует».

Ранее стало известно, что производство по делу украинских моряков приостановили на неограниченный срок.

По словам Полозова, такое решение следствием было принято в связи с тем, что моряки находятся на Украине и им не рекомендуется пребывание на территории России. При этом они остаются в статусе обвиняемых, потенциально они могут быть объявлены в розыск, если будут находиться за пределами Украины.

Кроме того, было приостановлено ознакомление с материалами дела, следственные действия в связи с передачей военных кораблей Украине возобновлены.

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вошли в территориальные воды России в Черном море. Заявок на проход флота через Керченский пролив Украина заранее не подавала.

Корабли украинских ВМС, находясь в территориальных водах РФ, не реагировали на предупреждения российских пограничников и при этом совершали «опасное маневрирование». По кораблям-нарушителям был открыт огонь. В итоге они были задержаны силой и доставлены в Керчь. В Москве инцидент назвали провокацией.

В отношении 24 украинских моряков возбудили уголовные дела за нарушение границы. В сентябре 2019 года они вернулись домой в ходе обмена удерживаемыми лицами. В начале апреля того же года Киев подал иск в международный арбитраж, в котором потребовал признать Москву виновной в нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В ноябре российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Киеву и задержанные корабли. Однако Украина обвинила РФ в «ужасном состоянии» судов и пропаже с них некоторого оборудования и унитазов на сумму $2,3 млн.

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