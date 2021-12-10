Байден провел беседу с «Бухарестской девяткой» после саммита с Путиным

Президент США Джо Байден провел в четверг, 9 декабря, телефонный разговор с лидерами «Бухарестской девятки». Он был посвящен, как анонсировала американская сторона, его недавней беседе с его российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита Россия-США. Об этом сообщили журналистам в Белом доме.

«Звонок президента лидерам группы «Бухарестская девятка» в лице наших союзников с восточного фланга НАТО длился с 15:17 до 15:57 во времени восточного побережья США (23:17-23:57 мск)», — подчеркнули в администрации Байдена.

В «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

В тот же день Джо Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Их беседа продлилась, согласно сведениям Белого дома, 1 час 16 минут — с 13:34 до 14:50 по времени Вашингтона (21:34-22:50 мск).

В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Джо Байден также заявил в разговоре с украинским лидером, что решение о вступлении страны в НАТО — это решение сугубо Украины и альянса. Кроме того американский глава пообещал помощь США в том, чтобы Украина могла дать отпор внешней агрессии.

7 декабря состоялись переговоры президента России Владимира Путина с главой Белого дома. В тот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.

Переговоры глав США и РФ прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Их общение длилось два часа. В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер.

Байден в ходе беседы акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки. В ответ Владимир Путин отметил, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.