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Минприроды РФ поддержало запрет на вылов китов в культурно-развлекательных целях

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Минприроды России поддержало законопроект о запрете вылова китообразных в культурных и просветительских целях, ведомство выступает за охрану морских млекопитающих. Об этом сообщил «Известиям» в четверг, 9 декабря, глава министерства Александр Козлов.

По его словам, обеспечить приемлемые условия для содержания китообразных в неволе просто невозможно. Козлов уточнил, что в дикой природе они живут группами, каждый день проплывают сотни километров, охотятся.

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«Минприроды России поддержало законопроект о запрете вылова китообразных в культурных и просветительских целях. Безусловно, Минприроды России выступает за охрану мормлеков и ужесточение регулирования этой сферы», — подчеркнул глава Минприроды РФ.

Законопроект относится к ведению Минсельхоз России, Минприроды направило положительный отзыв на проект документа.

Кроме того, в сентябре Минприроды России подготовило проект постановления об ужесточении федерального госконтроля в области обращения с животными. Документ также касается деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

1 октября правительство России одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», запрещающий прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. О подготовке соответствующей инициативы в мае сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

9 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею запрета вылова китообразных в культурно-развлекательных целях.

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