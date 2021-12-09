Путин поддержал запрет на вылов китообразных в культурно-развлекательных целях

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 декабря, поддержал идею запрета вылова китообразных в культурно-развлекательных целях.

«[Вылов] в учебных [целях], в научных — это очень близко. Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо», — заявил он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), обращаясь к исполнительному директору отделения международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» Сергею Цыпленкову.

Так российский лидер прокомментировал слова представителя НКО об инциденте, который в 2018 году произошел в бухте «Средняя» в Приморском крае. Там незаконно содержались в неволе 11 касаток и 90 белух, которых планировали продать в китайские океанариумы. В 2019 году животных выпустили в дикую природу.

1 октября правительство России одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», запрещающий прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.

О подготовке соответствующей инициативы в мае сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что ранее были ужесточены требования к правилам добычи китообразных для участия в зрелищных или учебных мероприятиях. Новые меры, предложенные кабмином, позволят сберечь животных от хищнического истребления, указал премьер-министр.

В пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко подчеркивали, что сохранение и восстановление всего спектра российского биоразнообразия, в том числе в части водных биологических ресурсов, является безусловным приоритетом экологической политики.