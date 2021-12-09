Делегация из Белоруссии прибыла в Крым

Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец 9 декабря сообщил, что белорусская делегация из пяти человек приехала в Республику Крым.

Он рассказал, что в четверг у них запланировано посещение могилы белорусского поэта Максима Богдановича в Ялте, а в пятницу — участие в заседании Ливадийского форума.

В состав делегации вошли заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член Конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, передает «РИА Новости».

30 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах посетить полуостров. Он отметил, что этот визит будет означать признание субъекта частью России. Белорусский лидер сказал, что хочет начать поездку с Севастополя.

В свою очередь, губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Лукашенко ждут в Севастополе, ему покажут исторические места, совершат с ним прогулки по новым паркам и выйдут в море.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.