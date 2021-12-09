Эксперт назвал маловероятным отключение России от SWIFT

Реализация предложения бывшего помощника министра обороны США на несколько дней отключить Россию от SWIFT крайне маловероятна, поскольку это причинит непоправимый ущерб репутации и надежности международной системе платежей. Об этом заявил «Известиям» председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков в четверг, 9 декабря.

Ранее в этот же день занимавший пост помощника министра обороны США в 2001–2005 годах Ян Бжезинский, сын политолога Збигнева Бжезинского, заявил, что по России следует нанести «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT «на несколько дней». Также он предложил задержать определенные платежи за газ и нефть.

«Критическое условие существование любой международной системы — это минимальные риски для ее участников и пользователей», — сказал Хайков.

По его словам, отключение России от такой системы приведет к тому, что ее «крупнейшие международные участники» начнут разрабатывать и реализовывать у себя «иные резервные системы проведения платежей и уходить от SWIFT».

«США это хорошо понимает, поэтому подобные угрозы можно рассматривать как очередные «страшилки», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что у России в SWIFT около 20% от общего объема платежей, и в случае блокировки сама система лишится «значительных средств для своего развития», а она в этом не заинтересована.

Если, по словам Хайкова, все же предположить, что ограничения введут, их последствия будут зависеть от параметров рестрикций — наложат ли их на все банки, только госбанки, иностранные банки, работающие в России. Сейчас все импортно-экспортные платежи проходят через SWIFT, поэтому их ограничение будет иметь «очень негативное влияние» на экономику России, подчеркнул специалист. Если невозможно будет произвести оплату, под риском окажутся и физические поставки товаров из РФ и в нее, добавил он. Это станет ударом по «всем международным крупнейшим партнерам» России, среди которым в том числе Европа, и вряд ли им понравится.

Он напомнил, что Москва экспортирует сырье для всего мира — нефть, газ, металлы, химические продукты, продукцию агропромышленного комплекса. При невозможности проведения платежей и осуществления поставок товаров мировые цены на эту продукцию взлетят, производство большого спектра продукции в мире будет ограничено и сам факт этого вызовет большой кризис в мировой экономике, подчеркнул Хайков.

«США, которые прямо сейчас — пока безуспешно, но активно — борются против повышения цен на нефтепродукты внутри страны в этом точно не заинтересованы, так как цена на нефть сразу очень сильно вырастет и негативно повлияет на политический рейтинг действующего руководства США прямо перед очередным внутренним выборным циклом», — указал председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при МЭР РФ.

Он добавил, что в России уже давно прорабатывают минимизацию рисков отключения от SWIFT и создали собственную систему обмена межбанковской информацией. Ее использование не настолько распространено, как SWIFT, и в случае ее использования международные платежи, «безусловно, будут задерживаться, и вместо нескольких часов как сейчас, будут проходить в течение нескольких дней, так как необходимо будет выстроить прямые соглашения между крупнейшими российскими и иностранными банками», считает он.

Эксперт также допустил проведение платежей Россией через банки других стран.

В апреле в Кремле заявляли, что Россия при необходимости может найти аналоги SWIFT. В 2014 году Центробанк запустил в тестовом режиме систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может передавать данные в формате SWIFT, но не зависит от ее каналов.