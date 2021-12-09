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Аналитики предсказали конец эпохи свободных денег в мире

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В 2022 году главными трендами, которые могут оказать влияние на макроэкономику, станет конец эпохи свободных денег на фондовых рынках и превращение космоса в новый «Дикий Запад». Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Deutsche Bank «Десять главных тем 2022 года» в четверг, 9 декабря.

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Среди прочего аналитики предсказали появление цифровых валют центральных банков, а также избыток запасов товаров. Они считают, что, несмотря на опасения, связанные с новыми штаммами коронавируса, в новом году мировой экономике не грозит стагфляция. Стратеги банка описывают складывающийся тренд термином «гроуфляция» (growthflation) — сочетание высоких темпов роста с высокой инфляцией. В то же время они отмечают, что рост цен будут поддерживать так называемые вертолетные деньги — средства, направленные на поддержку населения во время пандемии.

Эксперты полагают, что борьба с COVID-19 будет успешной. Среди причин — расширение доступности вакцин, появление лекарств от коронавируса.

В Deutsche Bank ждут быстрого восстановления рынка труда, темпы роста которого называют гиперзвуковым. При этом они указали, что обычно для восстановления рынка труда после рецессии требуется от четырех до семи лет. Так, в США уровень безработицы вернулся к уровню в 4,2% по сравнению с 3,5% до пандемии, во Франции и Испании уровень занятости уже выше, чем в период до коронавируса.

С другой стороны, рынок труда с большим спросом на рабочую силу и вытекающим из этого ростом зарплат становится еще одним инфляционным фактором, посетовали эксперты.

Во внешней политике центральной темой обсуждения в 2022 году аналитики назвали проблему милитаризации космоса. Они указали, что многие страны видят космос как «Дикий Запад», но существующих сейчас договоров недостаточно для появления новых видов технологий и вооружения.

3 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила на онлайн-форуме Reuters Next, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может затормозить ранее прогнозируемые темпы экономического роста в мире. По ее словам, в сложившихся условиях США должны бросить все силы на борьбу с инфляцией, что для других стран необязательно.

В конце ноября президент России Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», сообщил, что темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за «Омикрона». Он подчеркнул, что влияние пандемии на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, как и на всю глобальную экономику.

1 ноября зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая в первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации заявил, что в последнее время растет угроза превращения космического пространства в арену вооруженного противостояния.

В декабре прошлого года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Вашингтоном и его противниками, поэтому он должен быть готов отразить агрессию в космосе. Москва неоднократно называла недопустимой милитаризацию космического пространства. Так, в апреле глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что РФ выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать любые виды вооружений в космосе.

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