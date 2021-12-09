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В бундестаге оценили призыв Украины к ФРГ устроить «холодный душ» России

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«Северный поток – 2» лишит Украину роли ключевого транзитера газа в Европу, поэтому Киев стремится всеми силами нагнетать обстановку вокруг газопровода. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил «Известиям» член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ойген Шмидт.

Тормоз газа: может ли запуск СП-2 затянуться еще на полгода
И как это отразится на европейском потребителе

«Газопровод «Северный поток – 2» окончательно лишает Украину роли ключевого транзитера голубого топлива из РФ в Европу и возможности, пользуясь своим положением, шантажировать как поставщика, так и покупателей газа. [...] Именно поэтому представители Украины всеми силами стараются нагнетать обстановку вокруг нового газопровода, устраивая постоянные провокации на Донбассе», — сказал он.

Парламентарий также подчеркнул, что именно отказ Украины завершить конфликт на востоке своей страны является фактором дестабилизации для всего региона и служит предлогом для нападок в адрес РФ.

По словам Шмидта, с появлением СП-2 Украина теряет не только миллиарды eвро в год, но и в целом значимость для Европы.

Вместе с тем «Северный поток – 2», отметил член бундестага, служит интересам Германии и позволит осуществлять бесперебойное снабжение немецких потребителей газовым топливом, в обход стран-банкротов, «занимающихся непрекрытым шантажом».

Ранее в четверг посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать противодействие российской политике. По его словам, украинская сторона ждет «мощного голоса из Берлина», для того чтобы обеспечить «холодный душ» России, так как та якобы «готовится к войне».

Комментируя это, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с «Известиями», что официальному Киеву вряд ли стоит ожидать каких-либо выпадов немецкой политики в сторону России. По мнению Белика, взвесив все за и против, канцлер ФРГ может пообещать Украине сделать все возможное, но будет ли делать — большой вопрос.

Ранее, 8 декабря, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подчеркнул, что попытки торпедировать проект СП-2 осуществляются не со стороны Германии. Он заявил, что проект должен быть завершен, а также отметил, что он уже согласован.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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