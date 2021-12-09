В Совфеде назвали недопустимым заявление сенатора США о ядерном ударе по РФ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 9 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за Украины.

Российский сенатор назвал такие заявления Уинкера, который является членом американской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ, недопустимыми. Оно, по его словам, вызывает крайнее удивление.

«Ну это вообще недопустимо. Человек, который входит в такую парламентскую структуру как структура по безопасности и сотрудничеству призывает к нанесению ядерного удара — ну это откровенного говоря вызывает кране сильное удивление», — подчеркнул он.

Джабаров выразил уверенность, что на ближайшей сессии ПА ОБСЕ в Вене представители России вполне имеют право попросить у американца объяснить свои слова.

«О каком сотрудничестве может идти речь если человек сам призывает к конфронтации. Я думаю, что это ошибка его сильная», — заключил он.

Свое заявление Уинкер сделал накануне в интервью телеканалу Fox News, комментируя ситуацию вокруг Украины. Сенатор рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки не исключать возможность ядерного удара по России.

Посольство РФ в Вашингтоне в свою очередь назвало безответственными и непродуманными слова американского сенатора. Кроме того, в дипмиссии подчеркнули, что американскому политику, который работает в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».

В последнее время в зарубежных СМИ появляются материалы о якобы возможности вторжения РФ на Украину. Российская сторона подобные обвинения неоднократно отвергала.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.