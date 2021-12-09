Посольство России оценило заявление сенатора США о ядерном ударе по РФ

Посольство РФ в Вашингтоне 8 декабря назвало безответственными и непродуманными слова американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России из-за Украины.

Ранее в среду Уикер в интервью телеканалу Fox News прокомментировал ситуацию вокруг Украины. Сенатор рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения обстановки не исключать возможность ядерного удара по России.

«Советуем всем непросвещенным внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому ядерная война никогда не должна быть развязана», — говорится в заявлении посольства в Facebook.

Кроме того, в дипмиссии подчеркнули, что американскому политику, который работает в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины.

23 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об отработке ВВС США применения ядерного оружия против РФ. Он подчеркнул, что деятельность американских бомбардировщиков у восточной границы России также угрожает Китаю.

В последнее время в зарубежных СМИ появляются материалы о якобы возможности вторжения РФ на Украину. Российская сторона подобные обвинения неоднократно отвергала.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.