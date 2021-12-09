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Ученые назвали кашель самым частым симптомом рака легких

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Кашель является самым частым признаком рака легких. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на организацию Cancer Research UK.

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Отмечается, что злокачественные опухоли могут возникнуть в любой части легких, а также перекинуться на них в качестве метастазов — в результате развития рака в других органах. Именно поэтому важно вовремя заметить симптомы.

Так, самым распространенным признаком онкологии легких издание назвало кашель. Он может наблюдаться постоянно, стать болезненным или изменить «звучание». Кроме того, возможно появление крови с мокротой, что также указывает на легочные инфекции.

Ученые назвали и другие симптомы, которые могут свидетельствовать о раке легких, среди них — внезапно появившаяся одышка, боль в груди или плече, потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.

Ранее, 1 декабря, врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев рассказал о шансах на выздоровление при раке легких. Врач отметил, что на сегодняшний день медицина успешно спасает пациентов с онкологией легких и их продолжительность жизни существенно увеличилась.

По словам Пылева, это стало возможным благодаря появлению таргетной терапии — лечения препаратами, которые блокируют рост и распространение раковых клеток, а также иммунотерапии.

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