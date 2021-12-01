Онколог рассказал о шансах на выздоровление при раке легких

Рак легких остается одним из самых опасных и распространенных онкологических заболеваний. Об этом в среду, 1 декабря, заявил врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

«За последние годы врачи достигли больших успехов в лечении рака легких, причем даже на поздних стадиях. Это связано в первую очередь с появлением новых режимов лечения, новых лекарств, которые позволяют зачастую даже на запущенных стадиях держать заболевание под контролем иногда годами», — рассказал он Пятому каналу.

Врач отметил, что на сегодняшний день медицина успешно спасает пациентов с онкологией легких и их продолжительность жизни существенно увеличилась. По словам Пылева, это стало возможным благодаря появлению таргетной терапии — лечения препаратами, которые блокируют рост и распространение раковых клеток, а также иммунотерапии.

25 ноября член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Михаил Давыдов назвал три главных симптома рака легкого. По его словам, осиплость голоса без причины — самый характерный признак рака легкого. Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв.

На более ранних этапах симптомом может быть кашель и периодическая одышка.