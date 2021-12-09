Диетолог рассказала о пользе яблок

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша 8 декабря рассказала о том, чем полезны яблоки.

По ее словам, больше всего полезных веществ, в частности бета-каротина, содержат яблоки с красной, желтой и оранжевой кожурой.

«Бета-каротин является хорошим антиоксидантом. Это действительно хороший протектор. Он оказывает комплексное благотворное воздействие на наш организм: в частности, положительно влияет на зрение, мозг и сосуды», — уточнила эксперт в беседе с телеканалом «Москва 24».

Диетолог отметила, что в зеленых яблоках тоже много полезных витаминов и микроэлементов, однако в них меньше бета-каротина, поэтому на такие плоды в первую очередь стоит обратить внимание людям, склонным к аллергии.

1 декабря врач-терапевт Тимур Асанов, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ, перечислил фрукты, которые особенно полезно есть в зимний период.

По его словам, прежде всего речь идет об авокадо. Этот фрукт полезен благодаря содержащейся в нем аскорбиновой кислоте. Особенно его рекомендуется есть людям, перенесшим продолжительное заболевание, а также тем, у кого наблюдается пониженный вес тела.

Кроме того, зимой полезна айва, в составе которой присутствуют витамины В, Е и РР, а также клетчатка, пектин, каротин и дубильные вещества. Отметил Асанов и апельсин, который укрепляет иммунитет благодаря содержанию витамина Р, аскорбиновой кислоте, каротину, кальцию и фруктовым кислотам.