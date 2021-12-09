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В Москву и Подмосковье пришли январские морозы

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В Москву пришли 10-градусные январские морозы, а в Подмосковье температура воздуха ночью опустилась до –16 градусов. Об этом 9 декабря рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В Москве впервые ударили 10-градусные январские морозы. На базовой метеостанции ВДНХ минувшей ночью столбики минимальных термометров впервые в сезоне застыли на отметке –10,2. На Балчуге температура понизилась до –9,1, в Тушино — до –10,9. В Подмосковье холоднее всего было на севере и западе, где установилась малооблачная погода», — написал он в своем Instagram.

В Московской области холоднее всего в Волоколамске, где температура опустилась до –15,9 градуса.

По словам Тишковца, такие температурные показатели больше соответствует началу января.

Днем, по словам метеоролога, также впервые будет по-январски морозно, температура будет на 6 градусов ниже нормы. Тем не менее благодаря скандинавскому антициклону жителей столицы ждет солнечная погода.

9 декабря в Москве, по прогнозам синоптиков, ожидается от –12 до –10 градусов. Ночью температура опустится до –17 градусов. Ветер в Московском регионе будет иметь северное направление и скорость 5–10 м/с.

Ранее, 8 декабря, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве на следующей неделе ожидается повышение температуры. По ее словам, температура воздуха приблизится к климатически нормальным показателям.

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