Глава Instagram рассказал о нововведениях для безопасности детей

Глава Instagram Адам Моссери впервые дал показания в Конгрессе США в среду, 8 декабря, и рассказал о нововведениях для безопасности детей и подростков.

Члены подкомитета Сената по защите прав потребителей по коммерции спросили главу Instagram о рекламе, ориентированной на молодежь, о том, как платформа продвигает неприемлемый контент и какие правовые возможности доступны для пользователей, пострадавших из-за социальной сети.

«Наша нация находится посреди подросткового кризиса психического здоровья. Социальные сети не создали его, но они очевидно питают его и подливают масла в огонь. И ни у кого нет сомнений насчет потенциального вреда, который наносят социальные сети», — сказал сенатор Ричард Блументал.

По его словам, компания Facebook (в нее входит Instagram) знает о «деструктивных последствиях своих алгоритмов», которые провоцируют зависимости и депрессию подростков от социальной сети.

В свою очередь, Моссери ответил, что верит позитивную силу интернета и, в частности, Instagram в жизни молодых людей. Он также представил некоторые нововведения, которые платформа планирует ввести.

«Мы создаем ряд опций, чтобы проверять, действительно ли пользователю достаточно лет, чтобы пользоваться Instagram. Мы создаем новую технологию, чтобы искать и удалять аккаунты тех, кому нет 13 лет. Мы также используем технологии, чтобы понять младше или старше 18 лет наши пользователи», — заявил глава компании.

Кроме того, благодаря новым алгоритмам Instagram, взрослые пользователи не могут писать несовершеннолетним, если те не подписаны на них. Взрослые также не смогут отмечать подростков, не достигших 18-ти, без подписки несовершеннолетних.

Также Моссери описал работу нового инструмента родительского контроля, который позволит видеть, сколько времени подростки проводят в социальной сети, и устанавливать временные рамки.

Как отмечает Bloomberg, новые функции Instagram вызвали скептицизм у некоторых законодателей, они утверждают, что эти меры недостаточны для защиты детей.

О том, что у Instagram появится новых функций, направленных на безопасность пользователей-подростков в интернете, Моссери написал 24 ноября на своей странице в Twitter.

До этого, 10 ноября, Адам Моссери сообщил, что Instagram начала тестирование нового инструмента, напоминающего пользователю о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты. Функция, получившая название Take a break («Сделай перерыв»), позволит получать внутри приложения напоминания о необходимости перерыва по истечении времени, выбранного пользователем.

Влияние Instagram на подростков оказалось в центре внимания в начале этого года после того, как издание The Wall Street Journal и консорциум медиа-организаций опубликовали серию критических отчетов, основанных на внутренних документах, раскрытых информатором Facebook Фрэнсис Хауген. Документы раскрывают, как социальные сети компании распространяют язык вражды и дезинформацию и наносят вред психическому здоровью уязвимых подростков.