Instagram введет напоминание о перерыве при просмотре ленты
Социальная сеть Instagram начала тестирование нового инструмента, напоминающего пользователю о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты. Об этом 10 ноября глава сервиса Адам Моссери сообщил на своей странице в Twitter.
Функция получила название Take a break. Тестирование началось на этой неделе, отметил Моссери.
«Эта опция позволит получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени», — написал он.
По словам Моссери, результаты тестирования изучат и в случае одобрения функция начнет работу в декабре.
9 ноября Instagram начал тестировать функцию платной подписки на популярных блогеров. Пользователи будут платить небольшие регулярные взносы для доступов к их Stories и публикациям.
Как отметила операционный директор инфлюенс-маркетингового агентства HypeFactory Регина Цвырова, компания Meta, внедряя в социальную сеть Instagram платные подписки, пытается возместить убытки, возникшие из-за новой политики Apple о сборе данных пользователей.
В октябре соцсеть добавила функцию загрузки фотографий и видеороликов через интернет-браузер на компьютере.