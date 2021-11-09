Instagram начал тестировать платные подписки на блогеров

Платная подписка на популярных блогеров может появиться в социальной сети Instagram, сейчас компания тестирует такую функцию. Об этом 9 ноября пишет портал TechCrunch.

Отмечается, что пользователи будут платить небольшие регулярные взносы для того, чтобы получить доступ к Stories и публикациям блогеров.

«Похоже, компания готова запустить подписки на блогеров для более широкого тестирования. По данным независимых сервисов, отслеживающих приложения, Instagram недавно добавил в свое американское приложение в раздел «Встроенные покупки» опцию «Instagram Subscriptions» («Подписки в Instagram» — Ред.)», — сообщает издание.

29 октября сообщалось, что в WhatsApp станут доступны новые функции. Одна из них позволит пользователям, использующим один аккаунт на нескольких устройствах, гибче организовывать пространство чатов. Закрепленные диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность отмечать их. Другая опция придется по нраву тем, кто часто работает с приложением через компьютер. WhatsApp Desktop получит возможность настройки параметров конфиденциальности. Сейчас это можно сделать только со смартфона.

22 октября стало известно, что Instagram добавил функцию загрузки фотографий и видеороликов через интернет-браузер на компьютере.