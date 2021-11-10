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Специалист объяснила введение в Instagram платных подписок

Эксперт Цвырова объяснила введение в Instagram платных подписок
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Компания Meta, внедряя в социальную сеть Instagram платные подписки, пытается возместить убытки, возникшие из-за новой политики Apple о сборе данных пользователей. Такое предположение 10 ноября выдвинула операционный директор инфлюенс-маркетингового агентства HypeFactory Регина Цвырова.

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«Эта инициатива позволит компенсировать колоссальные убытки от ограничения сбора данных IDFA», — отметила Цвырова в беседе с «Газета.Ru».

Речь идет об идентификаторе Identifier for Advertising. С его помощью приложение подбирало наиболее подходящую рекламу для каждого пользователя. Однако пользователи устройств Apple имеют возможность отключить IDFA, что и несет убытки.

«Теперь компания вынуждена искать новые способы заработка. Facebook (старое название Meta — Ред.), в отличие от Google и Apple, не производят собственные устройства, тем самым теряя возможность выйти на офлайн-рынок», — добавила Цвырова.

Эксперт отметила, что в Instagram уже есть функция делать Stories только для «лучших друзей», поэтому компания легко сможет внедрить новую функцию, за которую будет брать комиссию.

О том, что Instagram начал тестировать функцию платной подписки на популярных блогеров, стало известно накануне. Отмечается, что пользователи будут платить небольшие регулярные взносы для того, чтобы получить доступ к Stories и публикациям блогеров.

22 октября стало известно, что Instagram добавил функцию загрузки фотографий и видеороликов через интернет-браузер на компьютере.

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