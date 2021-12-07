В Instagram появятся направленные на безопасность подростков функции

Instagram представила несколько новых функций, направленных на безопасность пользователей-подростков в интернете. Об этом 24 ноября заявил глава социальной сети Адам Моссери на своей странице в Twitter.

«Мы в Instagram давно работаем над тем, чтобы молодые люди были в безопасности при работе в приложении. В рамках этой работы мы анонсируем некоторые новые инструменты и функции, которые помогут нашим юным пользователям быть в большей безопасности», — написал он в своем посте, уточнив, что запуск некоторых опций планируется в следующем году.

Так, благодаря новым функциям родители и опекуны не только смогут видеть, какое количество времени дети проводят в приложении, но и будут иметь возможность самостоятельно устанавливать временные ограничения. Кроме того, для пользователей соцсети в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии будет запущена функция «Сделай перерыв», о которой компания сообщала еще в ноябре.

Кроме прочего подростки смогут уведомлять своих родителей в тех случаях, когда хотят пожаловаться на кого-то, давая своим родным возможность связаться с этими пользователями. Также в публикациях будет запрещено отмечать или упоминать несовершеннолетних, которые не подписаны на автора.

«Мы начнем подталкивать подростков к разным темам, если они какое-то время задерживаются на одной теме», — сказал Моссери.

Глава Instagram добавил, что в настоящее время компания разрабатывает новый образовательный центр для родителей и опекунов, который будет включать в себя дополнительные ресурсы, такие как руководство по продуктам и советы экспертов, которые помогут им наладить диалог об использовании социальных сетей со своими детьми.

Ранее, 10 ноября, Адам Моссери сообщил, что Instagram начала тестирование нового инструмента, напоминающего пользователю о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты. Функция, получившая название Take a break («Сделай перерыв»), позволит получать внутри приложения напоминания о необходимости перерыва по истечении времени, выбранного пользователем.

9 ноября Instagram начал тестировать функцию платной подписки на популярных блогеров. Пользователи будут платить небольшие регулярные взносы для доступов к их Stories и публикациям.