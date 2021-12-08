QR-коды ввели для посещения зданий Госдумы

Совет Госдумы одобрил порядок использования QR-кодов и ПЦР-тестов на коронавирус для прохода в здания ГД. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба палаты.

«Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода с учетом QR-кодов и ПЦР-тестов. Он вступит в законную силу на следующей неделе», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что новый регламент предусматривает обязательное предоставление документов о вакцинации от COVID-19, медицинском отводе, перенесенном заболевании или отрицательного результата ПЦР-тестирования.

Как уточнили в пресс-службе, соответствующее предложение на обсуждение совета вынес председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее в среду стало известно, что российские профсоюзы предложили распространить действие законопроекта о QR-кодах на междугородный и международный авто- и водный транспорт. Профсоюзная сторона обратила внимание на то, что введение предлагаемых ограничений может повлечь за собой «рост пассажиропотока на автомобильном транспорте международного/междугородного сообщения и, возможно, на водном транспорте». При этом требование о предоставлении QR-кодов на этапе заблаговременного оформления билетов профсоюзы считают излишним.

24 ноября думский комитет по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу.

12 ноября правительство России направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования документов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.