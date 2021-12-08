Профсоюзы предложили распространить QR-коды на междугородний транспорт

Профсоюзы предложили распространить действие законопроекта о QR-кодах на междугородний и международный авто- и водный транспорт. Об этом говорится в письме, которое профсоюзы направили в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, передает «РИА Новости» 8 декабря.

Отмечается, что профсоюзная сторона не согласилась с концепцией проекта об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

«В отношении законопроекта «О внесении изменений в статью 10 Воздушного кодекса РФ и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» считаем, что следует предусмотреть иные виды транспорта при перемещении граждан», — приводит агентство текст документа.



Профсоюзы обратили внимание на то, что введение предлагаемых ограничений может повлечь за собой «рост пассажиропотока на автомобильном транспорте международного/междугородного сообщения и, возможно, на водном транспорте».



При этом требование о предоставлении QR-кодов на этапе заблаговременного оформления билетов профсоюзы считают излишним. Они предлагают дополнить проект нормой о письменном информировании граждан о необходимости показать QR-код при посадке.

12 ноября правительство России направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования документов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

24 ноября думский комитет по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу.

Согласно календарю рассмотрения вопросов Госдумы, законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте могут рассмотреть в нижней палате парламента 16 декабря. Думский совет направил документ в рассылку для обсуждения в субъекты России, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно.

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