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Меркель попросила нового канцлера Шольца исполнить ее желание

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Ангела Меркель в среду, 8 декабря, поздравила с избранием на пост главы правительства ФРГ своего преемника Олафа Шольца, а также попросила исполнить одно ее желание. Трансляция заседания ведется на сайте парламента Германии.

«Поскольку я не являюсь членом бундестага, я не могла до сих пор лично поздравить Олафа Шольца. Поэтому хочу это наверстать: сердечно поздравляю, уважаемый господин канцлер, дорогой Олаф Шольц», — сказала Меркель.

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При этом экс-глава правительства ФРГ попросила Шольца «взять в свои руки ведомство и работать на благо страны». Меркель подчеркнула, что это ее единственное желание.

Шольц был избран новым канцлером Германии по итогам голосования в бундестаге ранее в этот день. За политика проголосовали 395 депутатов.

Также в среду и.о. директора третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий выразил надежду, что отношения РФ с новым кабмином ФРГ будут построены в условиях взаимной выгоды и доверия. Он добавил, что российские власти рассчитывают на организацию контактов в ближайшее время с новым правительством Германии.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Меркель не выдвигала свою кандидатуру. Свободная демократическая партия (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

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