Трендом единым: названы самые популярные ролики и рецепты 2021 года

Видеоплатформа TikTok подготовила годовой отчет, собрав основные тренды 2021 года (имеется в распоряжении «Известий»). Судя по статистике, россияне особенно любят смотреть короткие лайфхаки, сопровождать свои ролики песнями отечественных рэп-исполнителей и применять эффект, «омолаживающий» лица. Подробнее — в материале «Известий».

Самые популярные ролики

Согласно данным платформы, в этом году российских пользователей больше всего интересовали лайфхаки, скетчи и ролики, подмечающие необычное. Так, на первое место попало видео, демонстрирующее нетипичное, черно-красное окрашивание волос. На настоящий момент ролик профессионального колориста посмотрели более 148 млн раз.

Далее идет видео, опубликованное на детском развлекательном аккаунте «Папа и Лев». Герой ролика предлагает зрителям угадать, под каким стаканчиком прячется мячик. Ловкость рук принесла автору ролика 131,2 млн просмотров.

Третьей по популярности стала живописная макросъемка опаленного узла нитей. За ней наблюдали 124,2 млн раз.

Помимо этого зрители регулярно смотрели на игру казахстанских тиктокеров (92,7 млн); лайфхак, как заставить мужа убраться на кухне (92,4 млн); и на то, как девушка мастерски паркуется на «Жигулях» (82,5 млн).

Мировые тренды тематически частично пересекаются с российскими. На первом месте здесь оказался танцевальный ролик тиктокера под ником totouchanemu. Ритмичное поплясывание, снятое с квадрокоптера, принесло автору более 314 млн просмотров. Впоследствии мужчина несколько раз переснял танец, превратив его в собственную фишку.

Пользователи также часто смотрели, как перепевается народная рыбацкая песня и создаются фото с помощью необычного реквизита.

Самые используемые песни

Часто видео на платформе имеют музыкальное сопровождение. Порой начинающие исполнители (как, впрочем, и состоявшиеся) становятся заметны именно благодаря использованию их треков в коротких роликах. Судя по аналитике, пользователи из России предпочитают хиты соотечественников, написанные преимущественно в жанрах рэп/хип-хоп и поп-музыка. Так, самым востребованным синглом стала «Моя голова винтом» молодого певца из Нижнего Новгорода Глеба Костромина (Kostromin).

На втором месте — трек с незамысловатым приветом «Уляля» исполнителя Гербера. Следом — созвучная в названии композиция «Ратата» певца Konfuz.

Четвертую строчку заняла группа Cheese People с хитом Wake Up!, заново выстрелившим спустя 13 лет с момента написания. На пятом месте — «Синий Lamborghini» тиктокера Rakhim. За исключением Wake Up! все треки из топа были представлены исполнителями в этом году.

В мире тренд на возвращение к старым хитам кажется заметнее. Так, на первом месте по использованию в TikTok оказался популярный трек 2019 года Astronaut in the Ocean австралийского рэпера Masked Wolf. Далее — перепетая победителями «Евровидения» итальянской группой Måneskin песня Beggin', изначально написанная в 1967 году. На третьей строчке — завирусившийся сингл Adderall (Corvette Corvette) рэпера Popp Hunna (представлен в 2020 году).

Наиболее используемые эффекты

Чтобы разнообразить контент, многие пользователи применяют фильтры дополненной реальности или видеоэффекты. По ним также собрана отдельная статистика.

В России в 2021 году большинство пользователей пытались улучшить свои ролики с помощью эффекта «Бебидуэт». Он «омолаживает» лицо криэйтора, давая возможность сравнить изначальную картинку с отредактированной.

Второе место занял эффект кривого зеркала «Искривление». Третье — фильтр «Водопад», делающий изображение «текучим». «Замедленный зум» и эффект «Ностальгия» стали следующими по популярности.

В данной категории мы не пересекаемся с мировыми трендами. В остальных странах самым востребованным стал фильтр «Инверсия», который показывает пользователей в зеркальном отражении. Следом — эффект «Версаль», позволяющий ощутить себя дамой XVIII века, бегающей по дворцу. Тоска по эстетике прошедших десятилетий выразилась в популярности эффекта «В стиле 90-х».

Самые популярные рецепты

Приготовление еды — одна из наиболее актуальных тем на платформе. Некоторые пользователи умудряются собрать под одним таким видео десятки и сотни миллионов просмотров.

Так, в апреле этого года тиктокер Kamilla показала аудитории, как приготовить огромный хачапури по-аджарски. На настоящий момент ролик с рецептом посмотрели почти 49 млн раз ; лайк поставили 6 млн пользователей.

В топе также присутствуют десерты и блюда для перекуса. Видеоинструкция о том, как сделать минималистичный муссовый торт с попкорном из гречки, привлекла к ролику 17-летнего кулинара Артема Доступова 44,6 млн просмотров.

Приготовление еще одного сладкого блюда — панкейка с шоколадной начинкой — зрители посмотрели 29,8 млн раз. Рецепты сытного сэндвича и сырного завтрака собрали 29,7 млн и 21,9 млн просмотров соответственно.

Пользователи также интересовались, как приготовить домашний фастфуд, пряное рагу, чахохбили, нежные эклеры и картофельные шарики.