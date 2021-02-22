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Нашептанные секреты: просмотр ASMR-видео в пандемию вырос в 22 раза

Ученые считают, что этот контент способен снизить уровень тревожности и утолить сенсорное голодание
Фото: Depositphotos
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Нашептанные секреты: просмотр ASMR-видео в пандемию вырос в 22 раза
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2021-02-18 16:31:18
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На период пандемии пришелся всплеск популярности ASMR-контента, зафиксировали западные видеосервисы. В некоторых случаях количество тематических запросов увеличилось на 2100%. Ученые считают, что повышенный интерес обусловлен тем, что ASMR-контент способен снизить уровень тревожности и утолить сенсорное голодание. Впрочем, ничего нового эксперты в этом не видят, поскольку подобные свойства аудиовизуальных материалов были обнаружены задолго до пандемии.

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Суть ASMR (Autonomous sensory meridian response) объяснить непросто, так как это ощущение способны испытывать не все. Доктор философии и основатель Университета ASMR Крейг Ричард говорит, что в среднем к слабому или сильному восприятию ASMR расположены около 60% людей. Речь о приятном чувстве, которое сопровождается мурашками, стягиванием кожи на затылке и покалыванием в различных частях тела.

ASMR-контент — это видеоролики или аудиозаписи с триггерами (например, шепот, хруст, шорох), активирующими описанные ощущения. Авторы этих видеороликов называют себя ASMRtist’ами. Свой контент они в основном распространяют свободно на YouTube. Но есть сервисы, которые позволяют заказать эксклюзивные видеоролики. Обычно ими пользуются для того, чтобы получить материалы, насыщенные определенными триггерами.

В 2020 году случился бум популярности ASMR-контента, показал опрос сетевого издания Vice. По большей части вырос спрос на персонализированные ролики, сделанные ASMRtist’ами под заказ. На платной видеоплатформе Wisio количество поисковых запросов по теме ASMR с прошлого марта выросло на 2100%. У Fiverr, платформы для поиска исполнителей разных заданий, спрос на ASMR-услуги вырос на 673%. Сервис Cameo, который за деньги связывает знаменитостей с поклонниками, пишет, что интерес к ASMRtist’ам с марта по декабрь вырос вдвое.

Нашептанные секреты1
YouTube
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Valentin Wolf
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На YouTube тоже наблюдается похожая динамика. Некоторые зарубежные блогеры отмечали, что в марте количество новых ежемесячных подписчиков у них выросло на 40%. По данным сетевого издания The Focus, в среднем в США и Европе за время пандемии аудитория ASMR-блогеров выросла на 10%.

Русскоязычный ASMRtist Алексей Осадчиев (176 тыс. подписчиков на YouTube) рассказал, что просмотры на его канале год к году увеличились примерно на 5–10%. Впрочем, блогер считает, что это заслуга не только пандемии и связанных с ней процессов.

— Конечно, в 2020 году просмотры моих роликов увеличились. Потому что я загружаю видео каждый день. Я вкладываю силу и душу в свой канал, поэтому есть прогресс, — поделился контентмейкер.

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Термин ASMR появился в 2010 году. С тех пор ученые неоднократно исследовали этот феномен. Например, в 2015 году специалисты Университета Суонси (Великобритания) выяснили, что 98% поклонников ASMR с помощью специфического видео просто расслабляются, 82% респондентов под такие видео предпочитают еще и засыпать, 70% дополнительно обращаются к ASMR, чтобы справиться со стрессом.

В 2018 году специалисты Центра когнитивной неврологии при Дартмутском колледже (США) исследовали влияние ASMR-контента на людей с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Выяснилось, что чувство ASMR активирует у людей в том числе и медиальную префронтальную кору головного мозга (МПФК), которая связана с самосознанием, социальным познанием и социальным поведением. МПФК насыщена рецепторами важного гормона окситоцина, указано в работе. Он отвечает у людей в том числе и за чувство привязанности. Эксперты выдвинули гипотезу: ASMR-видео может вызывать в мозгу реакцию, аналогичную той, которая возникает при фактическом социальном взаимодействии.

Нашептанные секреты3
пандемия
Фото: Depositphotos

Популярность ASMR-контента в период пандемии может быть обусловлена его способностью стимулировать МПФК, говорил журналистам один из авторов исследования Крейг Ричард. То есть ASMR может ослабить ощущение одиночества у человека.

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Рост популярности ASMR-материалов ассоциирован не только с тем, что люди стали потреблять больше контента в принципе, уверена кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская.

— Это связано с тем, что в период пандемии люди столкнулись с сенсорным голодом, нехваткой привычного воздействия окружающей среды на органы чувств, — считает эксперт.

По ее наблюдениям, сцены из фильмов с сенсорным посылом, который определенно есть и в ASMR-контенте, способны этот голод утолить. К кинолентам, насыщенным подобными эпизодами, Ольга Маховская отнесла «Вечное сияние чистого разума», «Амели» и «Неспящие в Сиэтле». В этих фильмах много сцен со звуками воды, шорохами, шепотом.

— Пренебрегать сенсорным опытом не стоит. Его условный запас помогает людям, например, предотвратить выгорание. Жалобы человека на отсутствие мотивации нередко говорят о том, что он испытывает тот самый сенсорный голод, — объяснила Ольга Маховская.

При выгорании специалисты часто рекомендуют клиентам отправиться в путешествия, заняться йогой или найти другой естественный источник сенсорного опыта, отметила она. В условиях пандемии, видимо, люди начали обращаться к искусственному кладезю этих ощущений. Одним из них стал ASMR-контент.

Нашептанные секреты2
расслабление
Фото: Depositphotos
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Рост популярности таких роликов связан с пандемией, согласен кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории психологии труда при Институте психологии РАН Александр Махнач. Такой контент является релаксантом, способным снизить эмоциональное напряжение человека, сказал эксперт.

Утомление от однообразной жизнедеятельности привело к тому, что люди стали искать способы расслабиться. Некоторых эти поиски привели к ASMR-контенту. Поэтому его популярность и выросла, — полагает специалист.

Ничего нового и революционного в ASMR как явлении нет, отметил психолог. Специалисты давно выяснили, что определенные аудиовизуальные образы могут позитивно влиять на человека.

— Если вспомнить, лет 15–20 назад были популярны аудиокассеты и компакт-диски со звуками природы. ASMR-контент является перерождением этой моды, — считает Александр Махнач.

Нынешние ролики — грамотная коммерциализация давно сделанных открытий, считает эксперт. Но важно то, что в итоге такой специфический релаксант позволяет людям справляться с негативными эмоциями, заключил он.

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