National Geographic отметил 20 уникальных мест России

Телеканал National Geographic установил желтые рамки в 20 самых популярных и уникальных местах России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 7 декабря, на странице телеканала в соцсети «ВКонтакте».

В список самых необычных мест страны попали гора Эльбрус, расположенная на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, а также выборгский парк Монрепо, прославившийся как один из самых красивых парков Европы.

Как отмечает TJ, желтые рамки также были установлены в Мамисонском ущелье (Северная Осетия), на горе Бермамыт и Мусса-Ачитара (Карачаево-Черкесия), в мраморном каньоне Рускеала и в музее-заповеднике «Кижи» (Карелия), в Териберке (Кольский полуостров).

Кроме того, в список самых необычных мест страны попали и горный аул Гамсутль (Дагестан), сторожевые башни аула Гоор (Дагестан), смотровая площадка около села Харачи (Дагестан), арт-парк «Никола-Ленивец» (Калужская область) и музей-заповедник «Дивногорье» (Воронежская область).

Также рамки были поставлены на Камчатке, Байкале, в Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Москве.

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