Прямой эфир
Мир
Песков оценил возможность улучшения отношений между РФ и США после переговоров
Мир
Путин поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ
Мир
Эрдоган вновь предложил посредничество между Россией и Украиной
Мир
Песков рассказал о попытках НАТО подмять под себя Украину
Мир
В Великобритании рассказали о последнем шансе Ирана вернуться к СВПД
Мир
В ВОЗ не исключили доминирования «Омикрон»-штамма в Европе к началу января
Мир
В МИД России выразили надежду на завершение сертификации СП-2 весной
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Политика
В Госдуме заявили о несовместимости Олимпийских игр и политики
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

National Geographic отметил 20 уникальных мест России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал National Geographic установил желтые рамки в 20 самых популярных и уникальных местах России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 7 декабря, на странице телеканала в соцсети «ВКонтакте».

В список самых необычных мест страны попали гора Эльбрус, расположенная на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, а также выборгский парк Монрепо, прославившийся как один из самых красивых парков Европы.

Материнский капитал: чем грозит России сокращение числа заповедников
Природа страны может значительно пострадать от поспешных решений

Как отмечает TJ, желтые рамки также были установлены в Мамисонском ущелье (Северная Осетия), на горе Бермамыт и Мусса-Ачитара (Карачаево-Черкесия), в мраморном каньоне Рускеала и в музее-заповеднике «Кижи» (Карелия), в Териберке (Кольский полуостров).

Кроме того, в список самых необычных мест страны попали и горный аул Гамсутль (Дагестан), сторожевые башни аула Гоор (Дагестан), смотровая площадка около села Харачи (Дагестан), арт-парк «Никола-Ленивец» (Калужская область) и музей-заповедник «Дивногорье» (Воронежская область).

Также рамки были поставлены на Камчатке, Байкале, в Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Москве.

Ранее, 6 октября, стало известно, что буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй, расположенный на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, вошел топ-5 самых красивых в России. С архитектурной точки зрения он считается одним из самых дорогих буддийских храмов в Европе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021