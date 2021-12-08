Депутаты «Слуги народа» решили бойкотировать каналы бизнесмена Ахметова

Парламентарии, представляющие партию «Слуга народа» в Верховной раде будут бойкотировать средства массовой информации, которые принадлежат украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, владельцу холдинга System Capital Management. Об этом в среду, 8 декабря, сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

Такое решение приняло руководство партии, поддерживающей президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул собеседник издания.

По его словам, депутаты «Слуги народа» не будут сотрудничать с каналами Ахметова до тех пор, пока владелец System Capital Management и Зеленский не начнут переговоры. Также парламентарии рассказали источнику, что руководство «Слуги народа» посоветовало им лишь «идти на верх» и «разбираться».

Кроме того, депутаты оскорблены, что партия не проявляет к ним уважения. Вдобавок бойкот каналов Ахметова негативно скажется на рейтинге «Слуги народа», рассказали парламентарии изданию.

«Эта война вообще нам не в плюс, медийный рейтинг на нуле. <...> И у нас нет права оппонировать в эфирах на все обвинения, так как мы обижены. История с каналом Рада (который хотят переформатировать в новостной канал под нужды Зеленского — Ред.) не взлетит даже если мы там поселимся и будем рассказывать о гречке по 10 гривен», — рассказал источник со ссылкой на слова депутатов партии.

Ахметов является владельцем каналов «НЛО. tv», «Индиго», «Украина» и «Аспера 2011», сообщает издание «КП в Украине».

26 ноября Зеленский в ходе пресс-конференции сообщил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране. Он указал на причастность бизнесмена Ахметова и подчеркнул, что на эту кампанию выделяются миллиарды долларов.

При этом глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с «Известиями» подчеркнул, что заявления президента о причастности Ахметова выглядят как блеф и ставят главу государства в смешное положение.

Ахметов опроверг данные о втягивании его в госпереворот на Украине. При этом бизнесмен подчеркнул, что и дальше будет бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова.