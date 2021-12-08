Прямой эфир
Мир
Песков оценил возможность улучшения отношений между РФ и США после переговоров
Мир
Путин поздравил Олафа Шольца со вступлением в должность канцлера ФРГ
Мир
Эрдоган вновь предложил посредничество между Россией и Украиной
Мир
Песков рассказал о попытках НАТО подмять под себя Украину
Мир
В Великобритании рассказали о последнем шансе Ирана вернуться к СВПД
Мир
В ВОЗ не исключили доминирования «Омикрон»-штамма в Европе к началу января
Мир
В МИД России выразили надежду на завершение сертификации СП-2 весной
Общество
Верховный суд России разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото
Политика
В Госдуме заявили о несовместимости Олимпийских игр и политики
Политика
Шушкевич раскрыл подробности принятия решения о роспуске СССР

Депутаты «Слуги народа» решили бойкотировать каналы бизнесмена Ахметова

Источник: Депутаты «Слуги народа» решили бойкотировать СМИ бизнесмена Ахметова
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламентарии, представляющие партию «Слуга народа» в Верховной раде будут бойкотировать средства массовой информации, которые принадлежат украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, владельцу холдинга System Capital Management. Об этом в среду, 8 декабря, сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

Пан пропал: партия Зеленского впервые уступила блоку Петра Порошенко
Украинцы разочаровались в своем президенте

Такое решение приняло руководство партии, поддерживающей президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул собеседник издания.

По его словам, депутаты «Слуги народа» не будут сотрудничать с каналами Ахметова до тех пор, пока владелец System Capital Management и Зеленский не начнут переговоры. Также парламентарии рассказали источнику, что руководство «Слуги народа» посоветовало им лишь «идти на верх» и «разбираться».

Кроме того, депутаты оскорблены, что партия не проявляет к ним уважения. Вдобавок бойкот каналов Ахметова негативно скажется на рейтинге «Слуги народа», рассказали парламентарии изданию.

«Эта война вообще нам не в плюс, медийный рейтинг на нуле. <...> И у нас нет права оппонировать в эфирах на все обвинения, так как мы обижены. История с каналом Рада (который хотят переформатировать в новостной канал под нужды Зеленского — Ред.) не взлетит даже если мы там поселимся и будем рассказывать о гречке по 10 гривен», — рассказал источник со ссылкой на слова депутатов партии.

Ахметов является владельцем каналов «НЛО. tv», «Индиго», «Украина» и «Аспера 2011», сообщает издание «КП в Украине».

26 ноября Зеленский в ходе пресс-конференции сообщил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране. Он указал на причастность бизнесмена Ахметова и подчеркнул, что на эту кампанию выделяются миллиарды долларов.

При этом глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с «Известиями» подчеркнул, что заявления президента о причастности Ахметова выглядят как блеф и ставят главу государства в смешное положение.

Ахметов опроверг данные о втягивании его в госпереворот на Украине. При этом бизнесмен подчеркнул, что и дальше будет бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021