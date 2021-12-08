Новое место для мусоросортировочного комплекса выбирают в Сыктывкаре

Полигон в Дырносе окончательно вычеркнули из проекта по строительству мусоросортировочного комплекса в Сыктывкаре. Росавиация рассмотрела обращение минстроя Коми о нормативно-правовом регулировании вопроса и заявила, что внесение изменений в решение нецелесообразно. Об этом стало известно в ходе круглого стола по вопросам обращения ТКО, который проходит в Госсовете Коми.

Инвестор рассматривает альтернативный участок на территории недействующего Эжвинского полигона. Это сдвинуло сроки на конец года, передает ИА «Комиинформ». Стоит вопрос и по смене участка для МСК в Ухте. Всего в приаэродромную территорию с рядом запретов на проведение определенных работ попали шесть полигонов, в том числе в Инте, Воркуте, Усинске, Печоре.

Также на круглом столе стало известно, что потребители услуги по вывозу и обращению с ТКО в Коми задолжали регоператору больше 1 млрд рублей. В связи с этим ответственная за вывоз мусора фирма вынуждена оптимизировать свои расходы. Организации по-прежнему уклоняются от заключения договоров, потребители занижают объем ТКО.

Более 10 регионов еще не установили контейнеры для раздельного сбора мусора, сообщили «Известиям» в Минприроды. Среди основных причин этого там назвали недостаточный объем финансирования. Тем не менее в ведомстве напомнили о миллиарде рублей, выделенном на закупку в 46 субъектах емкостей для отходов.

При этом в Москве и Московской области такими контейнерами обеспечены почти все жители. В профильном комитете Госдумы «Известиям» заявили о положительной динамике: два года назад всего семь регионов реализовывали раздельный сбор.