ТКО там: почему регоператоры отказываются вывозить мусор по новым правилам

Регоператоры отказываются вывозить и сортировать мусор по новым правилам. Они указывают на подготовленное постановление правительства РФ, из-за которого их расходы могут вырасти. Свои издержки компании переложат на плечи граждан — в этом случае тарифы на вывоз мусора могут подняться на 6–10%, считают эксперты. Изменения предполагает проект постановления кабмина о ценообразовании в обращении с ТКО, по которому стоимость эксплуатации мусороперегрузочных станций включат в расходы на вывоз отходов. Ассоциация регоператоров написала отрицательный отзыв на проект и направила его в ФАС (есть у «Известий»). Однако изменения разработаны, наоборот, для сокращения расходов на транспортировку отходов в будущем, указали в разработавшем документ РЭО.

Без основания

Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» дала отрицательный отзыв на проект постановления правительства об изменениях в Основы ценообразования в этой сфере. С копией документа, направленного в ФАС, ознакомились «Известия». Проект постановления предполагает включение стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора.

Сегодня во многих регионах таких станций нет — их нужно построить, а эти расходы проект не учитывает, говорится в письме ассоциации.

Кроме того, в пояснительной записке к проекту постановления отсутствуют анализ тарифных последствий и обоснование экономии, которая может быть достигнута за счет использования мусороперегрузочных станций, говорится в отзыве. В результате затраты регоператоров могут вырасти, сказал исполнительный директор ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

— Эффективным регулированием было бы установление в Основах ценообразования ограничения расходов на строительство и эксплуатацию мусороперегрузочных станций, например в размере 3% от выручки регионального оператора, — считает он.

ТКО там Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Станции должны быть построены и эксплуатироваться здесь и сейчас для достижения экономии в будущем, сказала эксперт научно-технического совета Росприроднадзора, член комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Включение стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на транспортировку ТКО может поднять финансовую нагрузку на регоператоров, отметил гендиректор компании «Большая тройка» (разработчик моделей территориальных схем обращения с отходами) Артем Седов. А это в свою очередь может отразиться на стоимости услуг регоператоров для населения, но исключительно по решению комитетов по ценам и тарифам субъектов, которые имеют соответствующие полномочия, сказал он.

По мнению советника гендиректора ПАО «Городские инновационные технологии» Сергея Минко, поскольку обслуживание мусороперегрузочных станций стоит денег, очевидно, что такие расходы попадут в тариф и лягут на плечи граждан. Возможно повышение тарифа на 6–10%, считает он. Сортировка и дальнейшая переработка мусора не смогут окупить в РФ эксплуатацию станций — по крайней мере в ближайшие пять лет. Пока никаких других денег, кроме средств граждан, в этой системе нет, подчеркнул Сергей Минко.

Тарифы на услуги ЖКХ повышаются ежегодно, эта необходимость обусловлена инфляцией — рост цен должен быть примерно в тех же пределах. Поэтому правительство устанавливает для субъектов порог, который они не могут перейти. Среднее повышение цен по стране, как правило, составляет около 4%, пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

ТКО там Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Рост по разным видам коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно не должен превышать предельных индексов. Если затраты на эксплуатацию мусороперегрузочных станций включат в расход на вывоз мусора, плата для граждан за эту услугу может вырасти на 4–10% (в среднем 25–50 рублей в месяц), полагает он.

В Минприроды «Известиям» порекомендовали обратиться в ФАС. В антимонопольной службе сообщили, что одним из основных принципов тарифного регулирования является защита интересов потребителей. Население защищено ограничениями в виде индексов платы граждан за коммунальные услуги, добавили в ФАС.

Сорный вопрос

На мусороперегрузочных станциях происходит разделение отходов, в том числе уже раздельно собранных. Их там направляют на полигон или переработку, сказал Павел Склянчук. Идея проекта постановления заключается в снижении нагрузки на мусорные свалки, а также расходов на транспортирование ТКО за счет станций в будущем, добавил он.

Этот документ предусматривает включение в расходы регоператора затрат на эксплуатацию мусороперегрузочных станций, если их использование приводит к снижению расходов на транспортирование ТКО, сказал «Известиям» гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

— РЭО подготовили проект постановления. Он был представлен уполномоченным органам исполнительной власти — ФАС и Минприроды, — сказал он.

«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства.

Основная идея проекта заключается в том, чтобы тариф не рос: регоператор должен сократить расходы на транспортировку именно за счет строительства мусороперегрузочных станций, указал Денис Буцаев. Это должно произойти за счет того, что транспортное плечо станет меньше. Сэкономленные деньги можно закладывать на строительство мусороперегрузочных станций. Если же расходы на транспортирование отходов не сократятся, то и расходы на строительство станций ему будет нельзя учитывать при формировании тарифа, подчеркнул он.

ТКО там Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перераспределение средств внутри валовой выручки регоператоров позволит нарастить инфраструктуру для раздельного сбора отходов, уверен Денис Буцаев. Это станет еще одним импульсом для снижения объема отходов, отправляемых на полигоны, раздельный сбор позволит вернуть в производство большее количество вторичных ресурсов, подчеркнул он. Это не должно повлиять на тариф для граждан, добавил Денис Буцаев.

— Регоператоры должны выстраивать бизнес-модели таким образом, чтобы оптимизировать расходы. Мусороперегрузка по предлагаемой схеме должна сократить транспортные издержки, и это вопрос грамотного менеджмента, — считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В «Большой тройке» поддержали идею проекта постановления правительства. Однако предлагаемый в настоящее время документ не вполне отвечает существующим потребностям системы обращения с ТКО и требует доработки, указал Артем Седов.

— Вопрос переработки и сортировки мусора при полном отсутствии инфраструктуры и рынка не является экономически привлекательным для участников этого бизнеса без подкрепления соответствующими тарифами и субсидиями. Поэтому даже если, например, в первый год после ввода изменений тарифы не повысят, то дополнительные расходы включат в тарифы последующих лет, — считает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

При условии существования инфраструктуры экономия на станциях возможна за счет расходов на эксплуатацию транспортных средств, задействованных в перевозке отходов, и уменьшения массы отходов, вывозимых со станций перегруза, сказала Наталья Беляева из «Деловой России».