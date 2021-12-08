Юрист назвала условия для экспертизы фото по делу о штрафе за отсутствие маски

Административный штраф за отсутствие маски или подобные мелкие проступки и правонарушения действительно вполне допустимо наложить на основании фотографии и протокола. Такое мнение в среду, 8 декабря, «Известиям» высказала управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Юрсити» Виктория Шакина.

При этом она подчеркнула, что экспертиза фотографии необходима в случае, если человек настаивает на том, что на снимке не он. Гражданин должен обосновать, что его действительно не было в указанном месте в момент совершения правонарушения.

«В отсутствие обоснованного заявления человека о том, что на фотографии не он, ходатайство об экспертизе может быть расценено судом как злоупотребления правом и намеренное затягивание процесса, и поэтому оно будет отклонено», — объяснила юрист.

Шакина уточнила, что экспертиза фотографии специалистом обязательно необходима в случае, когда речь идет о серьезных преступлениях, например, убийстве или краже, так как цена ошибки в таких делах намного выше.

Ранее в этот же день было опубликовано постановление коллегии по административным правонарушениям Верховного суда России, согласно которому по делам о нарушении масочного режима теперь можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, для привлечения к ответственности достаточно протокола и фотофиксации.

В пример было приведено рассмотрение инстанцией жалобы одного из столичных продуктовых магазинов. Так, районный суд вынес решение о штрафе торговой точки на 100 тыс. рублей из-за того, что продавец находился на рабочем месте без маски.

Руководство магазина, в свою очередь, не согласилось с решением районного органа, так как не были проведены ни экспертиза по фотографии, ни допрос понятых. После чего было подано обращение в Верховный суд.

Однако последний согласился с тем, что в рассматриваемом случае для установления виновности нет «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике». Как указывалось в постановлении, фотоматериал зафиксировал, что продавец находился на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Снимок, согласно документу, обоснованно был признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу.

Кроме того, отмечалось, что в административном расследовании также нет нужды, потому что оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия».

15 ноября сообщалось, что НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработал уникальную интеллектуальную систему, которая может усилить контроль за ношением масок.

Система определяет наличие маски на лице и правильность ее ношения. Также она может вести статистику нарушений и голосом оповещать человека о нарушении. Кроме того, о факте нарушения сообщат лицам, которые отвечают за соблюдение эпидемиологического режима в том или ином учреждении.