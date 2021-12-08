В Берлине заявили о продолжении курса на стабилизацию Германии при Шольце

Новый канцлер Германии Олаф Шольц продолжит курс своей предшественницы Ангелы Меркель на стабилизацию страны. Об этом в среду, 8 декабря, заявил «Известиям» замруководителя Института исследования парламентаризма в Берлине Беньямин Хёне.

«Олаф Шольц продолжит курс на стабилизацию страны Ангелы Меркель. Но его коалиция таит в себе больше внутренних взрывных сил, чем предыдущая. Так что успех или горе светофорной коалиции не только в его руках», — сказал он.

Тот факт, что новым канцлером ФРГ был избран лидер социал-демократов, говорит о том, что немецкое общество дифференцировалось, указал эксперт. Хёне подчеркнул, что последние успехи ХДС на выборах преимущественно были достигнуты лишь благодаря Меркель, поскольку многие только из-за ее личности голосовали за христианских демократов.

Говоря о внешней политике нового немецкого правительства, берлинский политолог отметил, что стоит ожидать больше стабильности, чем изменений.

«Тем не менее из-за «Зеленых» и СвДП Москве, вероятно, стоит подготовиться к более критичной риторике по отношению к России. Что касается судьбы «Северного потока – 2», это зависит от разных аспектов. Прежде всего это вопрос конкуренции в ЕС. В среднесрочной перспективе Германия хотела бы полностью отказаться от ископаемого топлива. Тем не менее газ может сыграть ключевую роль в энергетическом переходе Германии, поэтому он всё еще необходим, — заключил Хёне.

Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в бундестаге 8 декабря. За политика проголосовали 395 депутатов. Выступить за утверждение Шольца новым канцлером должны были минимум 369 депутатов из 736.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил ему грамоту о назначении канцлером. Церемония прошла в президентском дворце Бельвю.

Накануне лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Союза 90/Зеленых», а также Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционный договор. Кроме того, была одобрена 177-страничная правительственная программа.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.